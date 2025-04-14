Креативный директор Toys for Bob заявил, что Banjo-Kazooie "спит слишком долго", но не подтвердил разработку новой игры, отметив текущий амбициозный проект студии

В интервью каналу Canadian Guy Eh креативный директор студии Toys for Bob Пол Ян рассказал о работе команды после обретения независимости. Хотя он не раскрыл деталей текущего проекта, Ян охарактеризовал его как "большой и амбициозный", отмечая, что он выводит мастерство разработчиков на новый уровень. При этом он намекнул на интерес студии к франшизе Banjo-Kazooie.

Отвечая на вопрос о потенциальных коллаборациях, Ян сразу же упомянул Banjo-Kazooie, заявив, что "медведь с мёдом слишком долго находился в спячке". Это явно указывает на желание студии поработать с культовой серией, хотя и не подтверждает факт разработки новой игры. Ян подчеркнул, что Toys for Bob продолжает сотрудничество с Microsoft, владеющей правами на Banjo-Kazooie, и высоко оценил партнёрство с Xbox Game Studios.

Toys for Bob уже больше года работает как независимая студия, но сохраняет тесные связи с Microsoft и Activision. Глава Xbox Game Studios Мэтт Бутти ранее заявлял, что первый проект студии в новом статусе будет соответствовать её специализации. Фанаты ожидают либо новую часть Crash Bandicoot или Spyro, либо возрождение Banjo-Kazooie — всё это соответствует экспертизе Toys for Bob в жанре 3D-платформеров.

Студия заработала репутацию благодаря успешным ремейкам трилогии Crash Bandicoot и Spyro Reignited Trilogy. Если Toys for Bob действительно возьмётся за Banjo-Kazooie, это может стать долгожданным возвращением культовой серии. Однако пока что студия сосредоточена на своём текущем проекте, детали которого остаются в тайне. Ян лишь подтвердил, что игра будет соответствовать высоким стандартам качества, которые фанаты ожидают от команды.

Таким образом, хотя прямых подтверждений разработки новой части Banjo-Kazooie нет, интерес Toys for Bob к этой франшизе очевиден. Учитывая успешный опыт студии с ремейками классических платформеров, фанаты могут рассчитывать на качественное возрождение серии, если Microsoft даст зелёный свет такому проекту. Пока же остаётся ждать официальных анонсов от студии и её партнёров.