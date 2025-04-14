Компания Intel представила технологию IPO для повышения производительности процессоров Arrow Lake, но пока только в Китае

Компания Intel внедрила новую технологию оптимизации производительности для своих процессоров Arrow Lake под названием IPO (Intel Performance Optimizations). Пока эта функция доступна исключительно на китайском рынке и ориентирована в первую очередь на системных интеграторов, а не на конечных пользователей. Суть технологии заключается в применении оптимизированных профилей, которые автоматически настраивают различные параметры процессора и оперативной памяти, обеспечивая прирост производительности без необходимости ручного разгона.

Технология IPO затрагивает множество аспектов работы системы. Для процессора она регулирует частоты P-ядер и E-ядер, скорость кольцевой шины, параметры межсоединений UPI и D2D, а также лимиты мощности PL1 и PL2. Что касается оперативной памяти, IPO позволяет разогнать модули DDR5 сверх заводских профилей XMP/EXPO, повышая частоту и сокращая тайминги. По данным китайского производителя Maxsun, использование IPO дает прирост частот процессора примерно на 200 МГц, а память DDR5-8000 может работать на частоте DDR5-8400. В игровых тестах это обеспечивает увеличение FPS примерно на 10%, что особенно важно учитывая скромные показатели Arrow Lake в играх при запуске.

Пока программа IPO доступна только в Китае, где системные интеграторы, такие как Maxsun, уже предлагают готовые системы с активированной функцией. Ответственность за гарантийное обслуживание в этом случае лежит на производителе системы, что позволяет пользователям получать дополнительную производительность без риска потери гарантии. Intel продолжает работать над улучшением эффективности Arrow Lake, выпуская обновления микрокода и firmware. Успешное тестирование IPO в Китае может привести к глобальному распространению этой технологии в виде опциональных BIOS-пресетов.

На данный момент Arrow Lake сталкивается с определенными сложностями, такими как повышенные задержки памяти из-за численного контроллера и сниженные частоты кольцевой шины по сравнению с предыдущим поколением Raptor Lake. Технология IPO призвана компенсировать эти недостатки и раскрыть дополнительный потенциал процессоров. Если пилотный проект в Китае окажется успешным, Intel может расширить доступ к IPO на другие рынки, предоставив пользователям по всему миру возможность легко повышать производительность своих систем.



