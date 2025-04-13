Новый мини-ПК GMKtec NucBox K10 с Core i9-13900HK и поддержкой до 64 ГБ оперативной памяти поступил в продажу со стартовыми скидками

Компания GMKtec начала продажи нового мини-ПК NucBox K10 в США. Устройство предлагается в трех конфигурациях: базовая версия без оперативной памяти, накопителя и операционной системы стоит 419 долларов, модель с 32 ГБ RAM и 1 ТБ SSD доступна за 519 долларов, а максимальная комплектация с 64 ГБ оперативной памяти оценивается в 589 долларов.

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В основе NucBox K10 лежит процессор Intel Core i9-13900HK — 14-ядерный чип из линейки Alder Lake, выпущенный в 2023 году. Несмотря на отсутствие дискретной видеокарты и порта OCuLink для подключения внешних GPU, система демонстрирует высокую производительность даже в ресурсоемких приложениях. Максимальный объем оперативной памяти DDR5 может достигать 96 ГБ с частотой до 5200 МГц.

Модель оснащена внешними Wi-Fi антеннами, подключенными к модулю AX201 с поддержкой Bluetooth 5.2, а также гигабитным Ethernet-портом. Внутри корпуса предусмотрены три слота для накопителей формата M.2 2280, что позволяет создать внушительное хранилище данных. Среди интерфейсов подключения — USB Type-C, два HDMI-порта, DisplayPort и четыре порта USB 3.2/USB 2.0.

Мини-ПК уже доступен для заказа в официальном онлайн-магазине производителя, а версия с 32 ГБ RAM и 1 ТБ SSD также продается на Amazon. Стартовые скидки делают новинку особенно привлекательной для тех, кто ищет компактную, но мощную систему для работы или мультимедиа.