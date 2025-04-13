Пользователи получили возможность настраивать распределение оперативной памяти между системой и видеокартой в процессорах AMD Ryzen AI Max

Компания AMD реализовала уникальную функцию гибкого распределения оперативной памяти в своих новых процессорах Ryzen AI Max. В отличие от стандартной серии Ryzen AI 9, эти чипы оснащены более мощной графикой Radeon 8060S и распаянной памятью LPDDR5x объемом до 128 ГБ. Особенность такой конфигурации позволяет тонким и легким устройствам, например HP ZBook Ultra G1a 14, иметь необычно большой объем памяти для своего форм-фактора.

Telegram-канал Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Для настройки распределения памяти между системой и видеокартой пользователям необходимо зайти в BIOS. На примере HP ZBook это делается следующим образом: при загрузке нужно нажать 'Esc' для входа в стартовое меню, затем выбрать 'BIOS Setup', перейти во вкладку 'Advanced' и найти параметр 'Video memory size'. По умолчанию установлено значение 64 ГБ, но доступны варианты от 512 МБ до 96 ГБ.

После изменения настроек программа GPU-Z отображает новый объем памяти, доступный графическому процессору. Например, при установке 96 ГБ видеопамяти системе остается 32 ГБ оперативной памяти. Такая гибкость позволяет оптимально распределять ресурсы в зависимости от задач — профессиональные пользователи могут выделить максимум памяти для графики, а геймеры обычно ограничиваются 24 ГБ.

Хотя эта функция открывает новые возможности для тонкой настройки производительности, она спрятана глубоко в меню BIOS.