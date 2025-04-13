Новые подробности о компактной камере Fujifilm подтвердили наличие оптического видоискателя, фиксированного объектива и доступной цены.

Новая утечка информации о готовящейся компактной камере Fujifilm раскрыла интересные детали о предстоящей модели. Как стало известно, устройство получит полностью оптический видоискатель, а не электронный, как предполагалось ранее. Видоискатель будет расположен в традиционном верхнем левом углу, сохраняя дизайн в стиле дальномерных камер.

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Камера будет оснащена фиксированным объективом, аналогично популярной модели X100VI. На просочившихся изображениях можно разглядеть, что максимальная диафрагма объектива составит f/2.8. Верхняя панель камеры получила минималистичный дизайн с единственным диском компенсации экспозиции, что отличается от привычного множества регуляторов на других камерах Fujifilm.

Интересной особенностью станет функция Diptych, позволяющая объединять два портретных изображения или видео в одно пейзажное. Хотя эта функция может показаться нишевой, она явно ориентирована на создателей контента для социальных сетей. Об этом же свидетельствует вертикальная ориентация сенсора и наличие отверстий для стереомикрофона на передней панели.

Что касается цены, то инсайдеры предполагают, что камера будет стоить менее 1000 долларов, вероятно в диапазоне 700-800 долларов. Это сделает ее более доступной альтернативой модели X-M5, хотя и с меньшей матрицей (1 дюйм против APS-C). Размеры камеры обещают быть еще более компактными, чем у уже миниатюрной X-M5.

Ожидается, что официальный анонс новой камеры Fujifilm состоится в конце 2025 или начале 2026 года.