Компания Omnivision анонсировала флагманский 50-мегапиксельный сенсор OV50X формата 1 дюйм с улучшенными характеристиками для съемки фото и видео.

Компания Omnivision представила новый флагманский сенсор OV50X формата 1 дюйм для будущих топовых смартфонов. Этот 50-мегапиксельный датчик стал преемником модели OV50H и получил ряд существенных улучшений. Главное отличие — увеличенный размер пикселей до 1,6 микрон, что позволяет объединять их по четыре для создания 12,5-мегапиксельных снимков с частотой до 180 кадров в секунду.

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Сенсор оснащен передовой технологией TheiaCel, которая обеспечивает динамический диапазон до 110 децибел — новый рекорд для мобильных устройств по заявлению производителя. OV50X также получил систему квадфазового детектирования (QPD), покрывающую 100% площади сенсора, что значительно улучшает возможности автофокусировки. Устройство поддерживает запись видео в формате RGB RAW с глубиной цвета 10, 12 или 14 бит.

Среди других ключевых особенностей — поддержка съемки 8K видео с функцией on-sensor crop zoom и технологией dual analog gain (DAG) HDR. Производитель утверждает, что OV50X обеспечит самый профессиональный уровень фото и видео среди смартфонов. Все эти характеристики реализованы в компактном корпусе благодаря технологии PureCelPlus-S с многослойной структурой.

По данным инсайдера Digital Chat Station, массовое производство сенсора начнется в третьем квартале 2025 года. Ожидается, что OV50X будет использоваться в новых флагманских устройствах вместе с процессором Snapdragon 8 Elite Gen 2. Это означает, что первые смартфоны с новым сенсором могут появиться на рынке в конце 2025 — начале 2026 года.