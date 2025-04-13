Обновление драйверов Intel для Core Ultra 200V принесло заметный прирост производительности игровым handheld-устройствам MSI Claw.

Компания MSI представила новую версию своего игрового handheld-устройства Claw 8 AI+ под названием Polar Tempest Edition, которая отличается увеличенным объемом памяти и новым цветовым вариантом. Однако главной новостью стало не это, а выпуск новых драйверов от Intel, которые значительно улучшают производительность линейки Claw.

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Обновление Graphics Driver 32.0.101.6734 предназначено для процессоров Intel Core 11-14 поколений, а также для новейших Core Ultra (Arrow Lake, Lunar Lake и Meteor Lake). Особое внимание в обновлении уделено оптимизации энергопотребления для игровых handheld-устройств на базе Core Ultra 200V, к которым относятся модели Claw 7 AI+ и Claw 8 AI+.

По предварительным данным, новые драйверы обеспечивают более стабильную частоту кадров и улучшенную производительность при работе в режимах с низким энергопотреблением (например, на 17 Вт). К сожалению, более старая модель Claw 7 A1M на базе Meteor Lake не получит этих улучшений, так как использует другую архитектуру.