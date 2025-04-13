Моддеры выпустили Seamless Co-op мод для Dark Souls Remastered с полностью переработанным кооперативным режимом.

Моддеры представили первую версию Seamless Co-op мода для Dark Souls Remastered, который кардинально меняет кооперативный режим игры. Разработчик Yui, известный по аналогичным модам для Elden Ring и Dark Souls 3, устранил основные ограничения оригинальной многопользовательской системы. Теперь до пяти игроков могут свободно исследовать весь игровой мир вместе, без раздражающих туманных стен и других барьеров.

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Мод синхронизирует прогресс прохождения и состояние мира для всех участников сессии. Чтобы сделать совместную игру комфортнее, разработчик внес балансные изменения — теперь все враги масштабируются под количество игроков, а не только боссы, как в оригинальной версии. Также добавлены удобные улучшения: возможность повторного присоединения к хосту из любой точки мира и общие для всех источники света.

Особенностью мода стала полная интеграция кооперативного прохождения — игроки больше не будут сталкиваться с типичными для Souls-игр ограничениями. Это позволяет по-новому взглянуть на классику жанра, превращая одиночное приключение в полноценную командную игру.

Мод уже доступен для скачивания на Nexus Mods. Видео демонстрирует, насколько плавно работает новая система. Для многих поклонников серии это возможность пережить легендарное приключение в компании друзей без технических ограничений оригинальной версии.

Разработчик продолжает совершенствовать свой проект, и в будущем стоит ожидать новых улучшений. Учитывая успех предыдущих модов Yui, Seamless Co-op для Dark Souls Remastered обещает стать must-have для всех любителей кооперативного прохождения.