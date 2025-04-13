В Elder Scrolls Online представлены масштабные изменения — система подклассов и новый сюжетный цикл с возвращением Культа Червей.

ZeniMax Online Studios раскрыла планы по развитию Elder Scrolls Online на 2025 год, представив два крупных нововведения. Главным изменением станет переход от ежегодных глав к сезонному формату выпуска контента, первым из которых станет «Сезон Культа Червей». Это знаменует возвращение антагонистов из оригинального сюжета десятилетней давности, а вместе с ними — и популярных персонажей вроде Раз-ум-Дара, Скордо, Габриэль и Ваниуса Галериона.

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Игроков ждет новое место действия — тропический остров Солнцестояние, где бок о бок живут аргониане и высшие эльфы. Главный город Санпорт управляется необычным альянсом эльфов Корелании и аргониан Племени Приливов, которые ранее не появлялись в игре. Однако доступ к половине острова будет заблокирован «Извивающейся Стеной» некромантов — разрушить ее предстоит всем игрокам сервера в рамках масштабного ивента, напоминающего события Врат Ан'Киража из World of Warcraft.

Но самым значительным нововведением станет система подклассов. Персонажи 50+ уровня смогут изучать навыки других классов, сохраняя при этом хотя бы одну ветку умений своего основного класса. Это открывает более 3000 возможных комбинаций, причем прогресс в освоении навыков будет учитываться для всего аккаунта.

Сюжетная линия начнется в июне с обновления 46, которое добавит новый 12-игровой рейд «Костяная Клетка» в Колдхарборе. Игрокам предстоит помешать Молаг Балу завладеть артефактом Долоросная Циста, преобразующим боль в силу. Дальнейшие части истории будут выходить в течение года, начиная с летнего обновления.