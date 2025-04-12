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ddr22
Iiyama представила серию ультрашироких мониторов с функциями KVM и USB-C
Компания Iiyama выпустила линейку ультрашироких мониторов для офиса с веб-камерой Windows Hello и встроенным KVM-переключателем.

Компания Iiyama представила три новые модели ультрашироких мониторов, разработанных специально для современных рабочих пространств. В серию вошли модели XCB3497WQSNPH, XCB3497WQSNP и XCB3494WQSU, каждая из которых оснащена удобными функциями для профессионалов, работающих с несколькими устройствами одновременно.  

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Флагманская модель XCB3497WQSNPH-B1 выделяется среди прочих 34-дюймовым изогнутым экраном с разрешением UWQHD и технологией VA. Особенностью этого монитора стала встроенная 5-мегапиксельная веб-камера с автофокусом, поддерживающая Windows Hello. Это позволяет пользователям входить в систему с помощью распознавания лица, как на смартфоне, без необходимости вводить пароль. Для дополнительной конфиденциальности камера оборудована механической шторкой.  

Важной особенностью новых мониторов стал встроенный KVM-переключатель, который дает возможность управлять несколькими компьютерами с одной клавиатуры и мыши. Переключение между устройствами осуществляется через меню монитора, при этом все подключенные периферийные устройства автоматически переключаются вместе с ним. Разъем USB-C выполняет функцию док-станции, позволяя через один кабель заряжать ноутбук, подключаться к проводной сети и передавать видео и данные.  

Эргономичная подставка с регулировкой высоты до 15 см помогает снизить нагрузку при длительной работе. Ультраширокий изогнутый экран обеспечивает глубокий контраст, насыщенные цвета и широкие углы обзора.  


#iiyama
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