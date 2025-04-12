Компания Iiyama представила три новые модели ультрашироких мониторов, разработанных специально для современных рабочих пространств. В серию вошли модели XCB3497WQSNPH, XCB3497WQSNP и XCB3494WQSU, каждая из которых оснащена удобными функциями для профессионалов, работающих с несколькими устройствами одновременно.
Флагманская модель XCB3497WQSNPH-B1 выделяется среди прочих 34-дюймовым изогнутым экраном с разрешением UWQHD и технологией VA. Особенностью этого монитора стала встроенная 5-мегапиксельная веб-камера с автофокусом, поддерживающая Windows Hello. Это позволяет пользователям входить в систему с помощью распознавания лица, как на смартфоне, без необходимости вводить пароль. Для дополнительной конфиденциальности камера оборудована механической шторкой.
Важной особенностью новых мониторов стал встроенный KVM-переключатель, который дает возможность управлять несколькими компьютерами с одной клавиатуры и мыши. Переключение между устройствами осуществляется через меню монитора, при этом все подключенные периферийные устройства автоматически переключаются вместе с ним. Разъем USB-C выполняет функцию док-станции, позволяя через один кабель заряжать ноутбук, подключаться к проводной сети и передавать видео и данные.
Эргономичная подставка с регулировкой высоты до 15 см помогает снизить нагрузку при длительной работе. Ультраширокий изогнутый экран обеспечивает глубокий контраст, насыщенные цвета и широкие углы обзора.