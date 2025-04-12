Программа GPU-Z 2.65.1 получила поддержку новейших видеокарт NVIDIA, AMD и Intel, а также исправила ошибки локализации.

Команда TechPowerUp представила обновленную версию своей популярной утилиты GPU-Z. Выпуск версии 2.65.1 последовал сразу за версией 2.65.0 и принес с собой несколько важных изменений. Главное нововведение — расширенная поддержка новейших графических процессоров от ведущих производителей.

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В списке добавленной поддержки оказались десктопная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti с 16 ГБ памяти, мобильные решения RTX 5090, RTX 5080 и RTX 5070 Ti для ноутбуков, а также профессиональные ускорители RTX Pro 4000 Blackwell и RTX Pro 3000 Blackwell. Не остались без внимания и продукты конкурентов — программа теперь корректно работает с AMD Radeon RX 9070 GRE и интегрированными графическими ядрами процессоров Ryzen AI 300 серий Krackan Point и Strix Halo.

Разработчики также добавили поддержку новых видеокарт Intel Arc A750E и A580E, а также китайского графического ускорителя Moore Threads S3000 MTvGPU-1108. Помимо расширения списка поддерживаемого оборудования, в новой версии исправлена досадная ошибка, из-за которой в неанглийских версиях Windows пропадали флажки GPU Compute — этот баг появился в предыдущей версии 2.65.0.