Разработчики Phasmophobia представили детали нового ивента Cursed Hollow с переработанной системой наград

Kinetic Games объявила о первом крупном событии 2025 года для своего хоррор-хита Phasmophobia. Игровой ивент под названием Cursed Hollow стартует 17 апреля на всех платформах и принесет с собой множество улучшений, основанных на отзывах сообщества после предыдущих событий Crimson Eye и Winter's Jest. Главной особенностью станет исследование проклятой рощи, где игрокам предстоит идентифицировать призраков, выполнять задания и находить тотемы, активация которых может как помочь, так и усложнить охоту на загадочного Лесного Духа.

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Система наград претерпела значительные изменения — теперь они разделены на общественные и личные. Общественные цели остаются привычными для участников прошлых событий, тогда как личные дают дополнительную мотивацию продолжать играть, предлагая уникальные апгрейды ID-карт. Трофеи событий также были переработаны — каждый из них можно будет улучшить до трех уровней, набирая очки в течение ивента. Если игрок не успеет выполнить цель в этом году, прогресс сохранится для следующего соответствующего события.

Разработчики выразили благодарность сообществу за отзывы, которые помогли сделать Cursed Hollow самым продуманным ивентов на сегодняшний день. Помимо самого события, игра получит ряд исправлений и улучшений, подробности о которых появятся в патч-нотах. Трейлер Cursed Hollow будет впервые показан в рамках Galaxies Showcase на Twitch, но само событие станет доступно в игре раньше его премьеры.