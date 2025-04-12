Анонсирована платформерная игра Duskfade с элементами clockpunk-эстетики

Издательство Fireshine Games объявило о разработке новой 3D-платформерной игры Duskfade, вдохновленной классическими играми жанра. Проект создается студией Weird Beluga и выйдет в 2026 году на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC. Игрокам предстоит отправиться в приключение за юного подмастерья Зириана, который пытается восстановить ход времени в мире, погруженном в вечную ночь.

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Действие игры разворачивается в уникальной clockpunk-вселенной, созданной мастерами-часовщиками. Игровой процесс сочетает динамичные платформенные элементы с быстрым боем — персонаж сможет прыгать, парить, использовать крюк-кошку и сражаться в различных живописных локациях. Среди представленных миров — эфирные леса, подводные царства, солнечные дюны и заоблачные высоты, каждый из которых наполнен секретами и загадками.

Как отмечает Саара Хуксма, директор по маркетингу Fireshine Games, Duskfade станет своеобразным любовным письмом классическим 3D-платформерам, сочетающим ностальгическую атмосферу с современным геймплеем. Разработчики из Weird Beluga демонстрируют глубокое понимание жанра и создают удивительные миры для исследования. Игра обещает не только увлекательный игровой процесс, но и трогательную историю взросления, наполненную смелостью и преодолением потерь.