Компания PNY представила сверхнадежные карты памяти для систем видеонаблюдения с 15-летним сроком службы

PNY анонсировала новую линейку профессиональных microSD-карт PRO Elite High Endurance, разработанных специально для систем видеонаблюдения. Эти карты памяти отличаются повышенной надежностью и способны выдерживать до 137 600 часов (более 15 лет) непрерывной записи видео в формате Full HD. Доступные варианты емкости варьируются от 64 ГБ до 512 ГБ, при этом все карты соответствуют стандартам Class 10, U3 и V30 с максимальной скоростью чтения 100 МБ/с и записи 90 МБ/с.

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Особенностью новых карт стала устойчивость к экстремальным условиям эксплуатации — они защищены от воздействия высоких и низких температур, воды, магнитных полей и механических ударов. Производитель предоставляет на продукцию 2-летнюю ограниченную гарантию.

Несмотря на специализацию для систем видеонаблюдения, карты совместимы с любыми устройствами, поддерживающими microSD, включая смартфоны, планшеты и дроны. Благодаря классу производительности A2 они подходят для запуска приложений прямо с карты памяти. Карты уже доступны для покупки на официальном сайте PNY и Amazon по ценам от $27,99 за набор из трех карт по 64 ГБ до $59,99 за одну карту на 512 ГБ.