Компания Vivo представила первый проморолик X200 Ultra и раскрыла детали о новом 70x гибридном зуме

Vivo опубликовала первый официальный проморолик своего будущего флагмана X200 Ultra, в котором раскрыла детали об инновационной системе камер. Главной особенностью станет специальный съемный объектив для фотокомплекта, который увеличит оптический зум телефона с 3.7x до 8.7x, а в гибридном режиме — до впечатляющих 70x. Это эквивалентно фокусному расстоянию 1600 мм, хотя компания предупреждает, что качество начинает снижаться после 800 мм.

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Съемный объектив состоит из 13 линз и имеет диафрагму f/2.27. Он будет работать в паре с 200-мегапиксельным телеобъективом основного модуля камеры. Презентация X200 Ultra запланирована на 21 апреля, где смартфон бросит вызов новейшим флагманам Samsung Galaxy S25 Ultra и Xiaomi 15 Ultra, а также только что представленному Oppo Find X8 Ultra.

В опубликованном проморолике Vivo демонстрирует возможности новой системы камер, подчеркивая ее универсальность для профессиональной съемки. Фотокомплект с дополнительным объективом станет опциональным аксессуаром, расширяющим творческие возможности смартфона. Аналитики отмечают, что такой подход может привлечь внимание профессиональных мобильных фотографов, ищущих компактную альтернативу зеркальным камерам с телеобъективами.