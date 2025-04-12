Компания Xiaomi выпустила новую универсальную док-станцию с 10 портами и быстрой зарядкой 100 Вт

Xiaomi анонсировала в Китае новую многофункциональную док-станцию с 10 портами, которая уже доступна на краудфандинговой платформе по цене около 25 долларов. Устройство выполнено в алюминиевом корпусе с отсеком для встроенного кабеля USB-C, что делает его удобным для транспортировки. Главной особенностью новинки стала поддержка быстрой зарядки Power Delivery мощностью до 100 Вт, при этом максимальная мощность для подключенного ноутбука составляет 90 Вт.

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Среди разнообразных портов док-станции особого внимания заслуживают USB 3.0 Type-C и Type-A с заявленной скоростью передачи данных свыше 400 МБ/с — по словам производителя, это позволяет перекинуть файл размером 1 ГБ всего за 3 секунды. Gigabit Ethernet-порт автоматически адаптируется к скорости сети, поддерживая режимы от 10 Мбит/с до 1 Гбит/с. Устройство совместимо с большинством операционных систем, включая Android, и оснащено системой защиты от перегрузок.

Аналитики отмечают, что при сохранении доступной цены Xiaomi предлагает значительно больше возможностей по сравнению с предыдущей 5-портовой версией. Хотя глобальный релиз пока не анонсирован, учитывая опыт компании с предыдущими моделями хабов, можно ожидать появления этой док-станции на международном рынке в ближайшее время.