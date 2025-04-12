Xiaomi анонсировала в Китае новую многофункциональную док-станцию с 10 портами, которая уже доступна на краудфандинговой платформе по цене около 25 долларов. Устройство выполнено в алюминиевом корпусе с отсеком для встроенного кабеля USB-C, что делает его удобным для транспортировки. Главной особенностью новинки стала поддержка быстрой зарядки Power Delivery мощностью до 100 Вт, при этом максимальная мощность для подключенного ноутбука составляет 90 Вт.
Среди разнообразных портов док-станции особого внимания заслуживают USB 3.0 Type-C и Type-A с заявленной скоростью передачи данных свыше 400 МБ/с — по словам производителя, это позволяет перекинуть файл размером 1 ГБ всего за 3 секунды. Gigabit Ethernet-порт автоматически адаптируется к скорости сети, поддерживая режимы от 10 Мбит/с до 1 Гбит/с. Устройство совместимо с большинством операционных систем, включая Android, и оснащено системой защиты от перегрузок.
Аналитики отмечают, что при сохранении доступной цены Xiaomi предлагает значительно больше возможностей по сравнению с предыдущей 5-портовой версией. Хотя глобальный релиз пока не анонсирован, учитывая опыт компании с предыдущими моделями хабов, можно ожидать появления этой док-станции на международном рынке в ближайшее время.