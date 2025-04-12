Компания Asus выпустила цветоточный 4K-монитор ProArt PA27UCGE с моторным колориметром

Asus анонсировала новый профессиональный монитор ProArt PA27UCGE, ориентированный на специалистов в области обработки изображений и видео. Модель оснащена 27-дюймовой IPS-матрицей с разрешением 4K (3840×2160 пикселей) и встроенным моторным колориметром для автоматической калибровки цветов. Устройство охватывает 98% цветового пространства DCI-P3 и 100% sRGB с отклонением Delta E менее 1, что делает его идеальным инструментом для цветокоррекции и других профессиональных задач.

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Несмотря на профессиональную ориентацию, монитор получил характеристики, привлекательные и для геймеров: частоту обновления до 160 Гц, время отклика 1 мс и поддержку Adaptive-Sync. Пиковая яркость составляет 600 нит, что обеспечивает комфортную работу с HDR-контентом. В комплектацию входит USB-хаб с KVM-переключателем, позволяющим управлять несколькими устройствами с одного набора периферии.

Монитор поддерживает подключение по USB-C с подачей питания до 96 Вт, что удобно для работы с ноутбуками. Эргономичная подставка обеспечивает регулировку по высоте и наклону, а встроенные 2-ваттные динамики дополняют функциональность. Хотя Asus пока не объявила точную дату выхода и цену, эксперты ожидают, что модель займет нишу между профессиональными и игровыми дисплеями.