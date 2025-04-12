В новых утечках показали возможности игровой консоли Anbernic RG557 на базе Dimensity 8300

Компания Anbernic недавно анонсировала свою новую портативную игровую консоль RG557, но сознательно не стала раскрывать, какой процессор будет использоваться в устройстве. Первоначально предполагалось, что консоль получит чипсет Snapdragon G2 Gen 2, но согласно последним данным от Retro Handhelds, в RG557 установят более мощный процессор MediaTek Dimensity 8300.

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Этот чипсет, который уже хорошо себя зарекомендовал в смартфонах Poco X6 Pro и Xiaomi 14T, обеспечит значительный прирост производительности по сравнению с предыдущей моделью RG556 на базе Unisoc T820. По предварительным оценкам, RG557 будет примерно на 30% быстрее в CPU-зависимых задачах, чем конкурирующая модель Retroid Pocket 5, хотя разница в графической производительности может быть минимальной.

Консоль получит 5,48-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1920×1080 пикселей и соотношением сторон 16:9. Особенностью RG557 станет поддержка эмуляции игр с PS2 и PSP с увеличением разрешения в 4 и 8 раз соответственно. Также появилась информация, что устройство сможет справляться с эмуляцией Nintendo Wii U, что является впечатляющим достижением для портативной консоли.

Еще одной инновацией станет использование емкостных джойстиков, которые должны обеспечить более высокую точность управления по сравнению с традиционными аналоговыми стиками. Ожидается, что в ближайшие дни Anbernic раскроет больше подробностей о характеристиках и возможностях своей новой консоли, включая точную дату выхода и цену.