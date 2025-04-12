Компания Anbernic недавно анонсировала свою новую портативную игровую консоль RG557, но сознательно не стала раскрывать, какой процессор будет использоваться в устройстве. Первоначально предполагалось, что консоль получит чипсет Snapdragon G2 Gen 2, но согласно последним данным от Retro Handhelds, в RG557 установят более мощный процессор MediaTek Dimensity 8300.
Этот чипсет, который уже хорошо себя зарекомендовал в смартфонах Poco X6 Pro и Xiaomi 14T, обеспечит значительный прирост производительности по сравнению с предыдущей моделью RG556 на базе Unisoc T820. По предварительным оценкам, RG557 будет примерно на 30% быстрее в CPU-зависимых задачах, чем конкурирующая модель Retroid Pocket 5, хотя разница в графической производительности может быть минимальной.
Консоль получит 5,48-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1920×1080 пикселей и соотношением сторон 16:9. Особенностью RG557 станет поддержка эмуляции игр с PS2 и PSP с увеличением разрешения в 4 и 8 раз соответственно. Также появилась информация, что устройство сможет справляться с эмуляцией Nintendo Wii U, что является впечатляющим достижением для портативной консоли.
Еще одной инновацией станет использование емкостных джойстиков, которые должны обеспечить более высокую точность управления по сравнению с традиционными аналоговыми стиками. Ожидается, что в ближайшие дни Anbernic раскроет больше подробностей о характеристиках и возможностях своей новой консоли, включая точную дату выхода и цену.