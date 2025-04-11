Компания GALAX представила рекордную версию видеокарты RTX 5090D для энтузиастов, которая превзошла стандартную RTX 5090 в синтетических тестах благодаря уникальной конструкции

Неожиданный поворот произошел в мире видеокарт, когда еще не выпущенная официально модель RTX 5090D от GALAX показала результаты лучше, чем флагманская RTX 5090. Это специальная версия Hall of Fame OC LAB Edition, предназначенная исключительно для китайского рынка и профессиональных оверклокеров. Хотя технически RTX 5090D имеет немного урезанные возможности в сфере искусственного интеллекта по сравнению с обычной RTX 5090, в синтетических тестах она демонстрирует впечатляющие результаты.

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Ключевым отличием этой модели стало использование двойных 12-контактных разъемов питания 12V-2x6 вместо одного. Это позволяет карте потреблять до 1000 Вт энергии, тогда как стандартная версия ограничена 600 Вт. Такой запас мощности дал оверклокерам OGS и Rauf возможность разогнать видеокарту до невероятных 3,5 ГГц, что более чем на 1 ГГц превышает стандартные показатели. В тестах 3DMark, включая Fire Strike Extreme и Time Spy Extreme, эта модификация заняла первые места, обойдя даже обычную RTX 5090.

Стоит отметить, что рекордные показатели были достигнуты с использованием жидкого азота для охлаждения. Однако даже при экстремальном охлаждении обычные RTX 5090 не смогли повторить эти результаты из-за ограничений по питанию. GALAX специально разработала эту версию для энтузиастов, которые участвуют в соревнованиях по разгону. Карта пока не поступила в свободную продажу и доступна лишь ограниченному кругу профессиональных оверклокеров.