Компания Framework открыла предзаказы на ремонтопригодный 12-дюймовый ноутбук с сенсорным экраном

Framework объявил о старте предзаказов на свой новый 12-дюймовый ноутбук Framework Laptop 12. Первые поставки начнутся в июне. Компания предлагает две версии устройства: DIY-комплект для самостоятельной сборки от 569 евро и готовые модели от 849 евро. Ноутбук доступен в пяти цветовых вариантах: чёрный, серый, лавандовый, розовый и шалфейный.

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Новинка оснащена 12,2-дюймовым сенсорным экраном с поддержкой стилуса, процессорами Intel Core 13-го поколения, оперативной памятью DDR5 до 48 ГБ и накопителем до 2 ТБ. Это первая модель Framework с сенсорным дисплеем, имеющая 360-градусный шарнир и поддержку фирменного стилуса, который выйдет позже. Производитель особое внимание уделил ремонтопригодности, упростив конструкцию по сравнению с предыдущими моделями.

Ноутбук соответствует стандарту MIL-STD-810 по устойчивости к ударам и падениям. В комплекте идёт цветная отвёртка Framework, а все детали промаркированы QR-кодами для упрощения ремонта. Компания также объявила о партнёрстве с некоммерческой организацией Hack Club, предлагая покупателям возможность сделать пожертвование для студентов, что ускорит доставку их заказа.