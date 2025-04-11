Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
Yeston представила линейку графических ускорителей RTX 50 Deluxe
Yeston выпустила серию видеокарт Deluxe на базе GeForce RTX 50 без фирменных аниме-дизайнов

Китайский производитель Yeston официально запустил в продажу новую серию видеокарт Deluxe на базе архитектуры GeForce RTX 50. В отличие от предыдущих моделей с яркими аниме-дизайнами, эти карты получили сдержанный внешний вид, что разочаровало поклонников фирменного стиля бренда. Линейка включает модели RTX 5080, RTX 5070 Ti и RTX 5070, которые уже появились в продаже на китайской платформе JD.com.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Аналитики быстро обнаружили, что новые карты Yeston Deluxe представляют собой практически точные копии видеокарт Gainward Phoenix серии RTX 50. Единственными отличиями стали несколько измененных наклеек на вентиляторах, в то время как все остальные элементы, включая подсветку ARGB и надписи Phoenix на задней панели, остались без изменений. Это не первый случай, когда Yeston использует стратегию ребрендинга продуктов Gainward - аналогичный подход применялся и для предыдущего поколения RTX 40.

Несмотря на официальный анонс, многие энтузиасты ожидают от Yeston более оригинальных решений, подобных недавно представленной Sakura Atlantis с характерным аниме-дизайном. Компания уже анонсировала линейки Sakura и Game Ace для RTX 50 серии еще в январе, но подробности о них пока не раскрываются. Текущий релиз Deluxe-серии выглядит скорее временным решением, пока готовятся более интересные варианты для поклонников бренда.

#yeston
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Казахстане обнаружено одно из крупнейших в мире месторождений редкоземельных металлов
19
В Индийских мастерских собирают рабочие ноутбуки за $100, используя части из выброшенных устройств
2
OnePlus 14, станет флагманским Android-смартфоном с гигантской батареей
2
Южнокорейское подразделение Samsung опубликовало график развёртывания стабильной версии One UI 7.0
1
Опрос показал, что многие не знают как правильно обновлять Android-смартфоны
+
В Великобритании впервые осуществлен видеозвонок через 250 миль с квантовой защитой
+
Новая видеокарта Nvidia Tegra T239 для Switch 2 уже в значительной степени раскрыта
1
Huawei Enjoy 70X Lite унаследует дизайн от Enjoy 70X, но получит более скромные характеристики
+
По данным инсайдера, NVIDIA начала использовать память GDDR7 от SK hynix в видеокартах RTX 50
+
Ютубер Bringus Studios показал SteamBox – прототип новой консоли Valve
2
Часы Casio MWC100H-2A2V подешевели до 18 долларов и получили высокие оценки
+
Роберт Паттинсон снимется в триквеле «Дюны» Дени Вильнёва
+
МАЗ создал полностью импортозамещённый в рамках союза России и Беларуси электробус
+
Выпущены процессоры AMD Ryzen 8000HX «Dragon Range Refresh»
+
NVIDIA опровергла отмену программы приоритетного доступа к видеокартам GeForce RTX 50
1
Kawasaki представила робота-коня, работающего на водородном топливе
+
Hisense представила телевизор E5Q Pro с частотой обновления 300 Гц
+
В TNI считают, что простаивающий авианосец «Адмирал Кузнецов» бесполезен для ВМФ России
+
LG представила игровой OLED-монитор 32GX870A UltraGear с частотой 480 Гц
+
Casio разрабатывает часы линейки G-Shock в прозрачном корпусе
+

Популярные статьи

О будущей российской игровой консоли "Витязь" и почему иностранные злопыхатели выступают против нее
84
Почему сегодня нет смысла покупать старушку GeForce GTX 1080 Ti и сколько ОЗУ нужно для 1080р@60fps
32
Microsoft советует выкинуть компьютер, если он не тянет Windows 11 - собираем ПК для актуальной ОС
43
Ryzen 5 8400F или Ryzen 5 5600 — какой процессор взять для сборки недорогого игрового ПК в 2025 году
12
Сделал апгрейд ПК и понизил на 25 градусов температуру ЦП
90
О пользе GOG Dreamlist для геймера — находим множество хороших и малоизвестных игр одним кликом
5
Ретро-обзор 2.0: видеокарта nVidia GeForce3 "La Révolution trahie"
17
Центральный офис Apple направил 5 большегрузных самолетов в Индию для вывоза продукции
4
Реклама — неоспоримое зло или суровая необходимость
23
Каким должен быть новый Deus Ex - размышляю о будущем серии, будучи фанатом жанра киберпанк
39

Сейчас обсуждают

DiLouk
01:44
Звучит так, будто никаких пошлин Трампа просто не существует.
Южнокорейские ученые увеличили срок службы литиевых батарей в семь раз
Md4cat93
01:36
Новость немного запоздала)))
Snapdragon 8 Plus Gen 1 был протестирован в AnTuTu и Geekbench
Md4cat93
01:36
Это что такой прикол?))
Американские ученые утверждают, что воссоздали вид лютоволка, который мы видели в "Игре престолов"
Майкопское Честное
01:34
Это что за мутант на фото?
Сделал абгрейд ПК и понизил на 25 градусов температуру ЦП
Рим Дик
00:50
У тебя тоже
OnePlus 14, станет флагманским Android-смартфоном с гигантской батареей
Франц Фердинанд
00:46
Блдь, гск начали делать игры, потому что Григорович хотел денег, всё. У нас нет контор-разработчиков? Да нет, есть. Lesta games (wargaming.net) с их wot и wow, gaijin с вартандер и кроссаут, owlcat с ...
О будущей российской игровой консоли "Витязь" и почему иностранные злопыхатели выступают против нее
Валерий Агапов
00:19
Дело не в компах. СССР это эталон государства для людей. С 1913г мы воевали непрерывно, и восстанавливались К 1980г. был закрыт список первоочередных задач по важнейшим направлениям. Огромные усилия б...
Реклама — неоспоримое зло или суровая необходимость
Маэстро
00:14
только одному тебе понятная
Сделал абгрейд ПК и понизил на 25 градусов температуру ЦП
REY_B_
00:06
Нормальная такая дорога. Я по таким люблю по ночам на велике кататься. Как-то даже проехал 5км без фары - села. Велик обычный - двухподвес, со стальными крыльями, с дополнительными брызговиками. Авто...
Сделал абгрейд ПК и понизил на 25 градусов температуру ЦП
орк з росії
00:04
у меня мова одна. https://www.youtube.com/watch?v=sHmWnpUhkhk
Сделал абгрейд ПК и понизил на 25 градусов температуру ЦП
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем