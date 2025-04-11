Китайский производитель Yeston официально запустил в продажу новую серию видеокарт Deluxe на базе архитектуры GeForce RTX 50. В отличие от предыдущих моделей с яркими аниме-дизайнами, эти карты получили сдержанный внешний вид, что разочаровало поклонников фирменного стиля бренда. Линейка включает модели RTX 5080, RTX 5070 Ti и RTX 5070, которые уже появились в продаже на китайской платформе JD.com.
Аналитики быстро обнаружили, что новые карты Yeston Deluxe представляют собой практически точные копии видеокарт Gainward Phoenix серии RTX 50. Единственными отличиями стали несколько измененных наклеек на вентиляторах, в то время как все остальные элементы, включая подсветку ARGB и надписи Phoenix на задней панели, остались без изменений. Это не первый случай, когда Yeston использует стратегию ребрендинга продуктов Gainward - аналогичный подход применялся и для предыдущего поколения RTX 40.
Несмотря на официальный анонс, многие энтузиасты ожидают от Yeston более оригинальных решений, подобных недавно представленной Sakura Atlantis с характерным аниме-дизайном. Компания уже анонсировала линейки Sakura и Game Ace для RTX 50 серии еще в январе, но подробности о них пока не раскрываются. Текущий релиз Deluxe-серии выглядит скорее временным решением, пока готовятся более интересные варианты для поклонников бренда.