Yeston выпустила серию видеокарт Deluxe на базе GeForce RTX 50 без фирменных аниме-дизайнов

Китайский производитель Yeston официально запустил в продажу новую серию видеокарт Deluxe на базе архитектуры GeForce RTX 50. В отличие от предыдущих моделей с яркими аниме-дизайнами, эти карты получили сдержанный внешний вид, что разочаровало поклонников фирменного стиля бренда. Линейка включает модели RTX 5080, RTX 5070 Ti и RTX 5070, которые уже появились в продаже на китайской платформе JD.com.

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Аналитики быстро обнаружили, что новые карты Yeston Deluxe представляют собой практически точные копии видеокарт Gainward Phoenix серии RTX 50. Единственными отличиями стали несколько измененных наклеек на вентиляторах, в то время как все остальные элементы, включая подсветку ARGB и надписи Phoenix на задней панели, остались без изменений. Это не первый случай, когда Yeston использует стратегию ребрендинга продуктов Gainward - аналогичный подход применялся и для предыдущего поколения RTX 40.

Несмотря на официальный анонс, многие энтузиасты ожидают от Yeston более оригинальных решений, подобных недавно представленной Sakura Atlantis с характерным аниме-дизайном. Компания уже анонсировала линейки Sakura и Game Ace для RTX 50 серии еще в январе, но подробности о них пока не раскрываются. Текущий релиз Deluxe-серии выглядит скорее временным решением, пока готовятся более интересные варианты для поклонников бренда.