Проект RPCS3-Android прекратил развитие, но его создатель представил новый эмулятор PlayStation 3 для Android с улучшениями и тем же интерфейсом.

Эмуляция PlayStation 3 на Android сделала большой шаг вперёд, когда появился RPCS3-Android. Этот проект быстро развивался, получая регулярные обновления, которые улучшали совместимость и производительность. Однако недавно разработчик неожиданно закрыл проект, оставив пользователей без поддержки. Впрочем, расстраиваться не пришлось — почти сразу же был анонсирован его преемник под названием RPCSX-UI-Android.

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По сути, это тот же самый эмулятор, просто под другим именем. Интерфейс остался практически идентичным, да и принцип работы не изменился. Как и раньше, для запуска игр требуется прошивка PS3, а поддерживаются те же форматы — PKG и ISO. Управление тоже реализовано схожим образом: можно использовать как физические геймпады, так и виртуальные контроллеры. Кроме того, в эмуляторе сохранилась виртуальная кнопка Home, дающая быстрый доступ к таким функциям, как запись экрана, создание скриншотов и загрузка сохранений.

Разработчик утверждает, что новая версия получила ряд исправлений и улучшений эмуляции по сравнению с последним релизом RPCS3-Android. Тем не менее, проект всё ещё находится на ранней стадии, и далеко не все игры будут запускаться стабильно. Пока что сложно сказать, насколько ощутимы эти изменения, но энтузиасты уже могут протестировать эмулятор — он доступен для загрузки на GitHub. Там же опубликован подробный список изменений, так что при желании можно сравнить новую версию с предыдущей.

Пока рано говорить, станет ли RPCSX-UI-Android таким же популярным, как его предшественник. Однако сам факт того, что разработка не остановилась, а перешла в новую стадию, вселяет оптимизм. Поклонникам консоли Sony определённо есть за чем следить в ближайшие месяцы.