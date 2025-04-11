Компания LG представила 32-дюймовый OLED-монитор с поддержкой Dual Mode и DisplayPort 2.1

LG расширила линейку игровых мониторов, представив новую модель UltraGear OLED 32GX870A на базе WOLED-панели. Устройство поддерживает технологию Dual Mode, позволяющую переключаться между 4K/240 Гц и 1080p/480 Гц, сохраняя время отклика 0.03 мс. Монитор оснащен системами синхронизации AMD FreeSync Premium Pro и Nvidia G-Sync для устранения разрывов изображения на высоких частотах обновления.

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Яркость новинки достигает 275 нит в SDR-режиме и 1300 нит в HDR, что соответствует характеристикам прошлогодней модели 32GS95UE. Однако в новую версию добавили webOS, DisplayPort 2.1 (UHBR 13.5) и USB Type-C с поддержкой DisplayPort Alt Mode и Power Delivery до 90 Вт. В комплектацию также вошли два HDMI 2.1, 3.5 мм аудиоразъем и два USB 3.0 Type-A, но производитель почему-то отказался от USB Type-B.

Монитор уже доступен для покупки в США по цене $1399.99 через Amazon, Best Buy и официальный сайт LG. Хотя пропускной способности DisplayPort 2.1 недостаточно для работы 4K/240 Гц без сжатия DSC, новинка предлагает впечатляющий набор функций для требовательных геймеров, сочетая высокую частоту обновления с преимуществами OLED-технологии.