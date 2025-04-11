Xiaomi предоставит возможность для пользователей смартфонов на базе Android 16 осуществлять разгон процессора с возможностью индивидуальной настройки частоты и напряжения.

В мире ПК и ноутбуков пользователи давно привыкли к возможности тонкой настройки железа, но со смартфонами всё сложнее. Однако Xiaomi, судя по данным, обнаруженным Каспером Шкрепеком, может изменить эту ситуацию с выходом Android 16. Компания, возможно, предоставит владельцам своих устройств инструменты для разгона процессора и графического ускорителя прямо из системы.

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Судя по всему, в новых настройках можно будет регулировать такие параметры, как напряжение и частота, но не без ограничений — верхний порог всё же будет. После внесения изменений смартфон перезагрузится и проверит, сможет ли он работать с новыми настройками. Если что-то пойдёт не так, система автоматически вернёт значения по умолчанию. Все эти опции, вероятно, разместятся в новом разделе под названием Chip performance dashboard.

До сих пор подобные функции требовали root-доступа, и если Xiaomi действительно реализует их на системном уровне, это станет большим шагом вперёд. Энтузиасты смогут выжимать из своих устройств больше производительности, а те, кто хочет сэкономить заряд батареи, получат возможность понизить частоты. Правда, компания предупреждает — если пользователь не разбирается в разгоне, лучше не экспериментировать.

Есть предположение, что эта функция дебютирует вместе с собственным процессором Xiaomi. Ведь Qualcomm вряд ли обрадуется, если пользователи начнут менять настройки чипов и случайно выводить устройства из строя. В любом случае, если слухи подтвердятся, это может стать интересным нововведением для гиков и любителей кастомизации.