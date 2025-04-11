Компания RedMagic продемонстрировала дизайн своего нового игрового телефона RedMagic 10 Air перед его выходом на рынок

Недавно компания RedMagic анонсировала свой новый игровой телефон, который стал самым легким и тонким в линейке. Модель, названная RedMagic 10 Air, была представлена в новой серии фотографий, на которых можно увидеть ее привлекательный дизайн. Запуск устройства запланирован на 16 апреля 2025 года, и перед этим событием компания решила продемонстрировать множество деталей о новом продукте.

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На опубликованных снимках видно, что RedMagic 10 Air будет доступен в трех цветовых вариантах: Огненно-оранжевый, Ледяной белый и Темный черный. Особенно следует обратить внимание на Огненно-оранжевый цвет, который отличается интересным двухтональным оформлением. Это решение напоминает новый игровой планшет компании - RedMagic Nova, что подчеркивает единство стиля в продукции бренда.

Фотографии также подтвердили, что новый тонкий и легкий игровой телефон будет работать на платформе Snapdragon 8 Gen 3, недавнем флагманском чипсете. Однако пока не ясно, будет ли это усовершенствованная версия процессора или базовая модель. RedMagic сообщила, что смартфон будет иметь металлическую рамку, изготовленную с использованием микрокаркаса, благодаря чему его будет удобно держать в руках.

Кроме того, стало известно, что RedMagic 10 Air получит плоский дисплей и фронтальную камеру, встроенную под экран, как и другие флагманы компании. Хотя дополнительные технические характеристики нового игрового телефона пока не были объявлены, недавние слухи предполагают наличие 6,8-дюймового дисплея от BOE и аккумулятора на 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Ожидается, что еще одно интересное дополнение - это наличие двух 50 МП камер на задней панели и 16 МП камеру для селфи спереди.