В FCC обнаружили документы на компактную камеру Fujifilm с необычным вертикальным сенсором

Документы Федеральной комиссии по связи США (FCC) подтвердили разработку Fujifilm новой компактной полукадровой камеры. Согласно опубликованным материалам, устройство получит необычную вертикальную компоновку с соответствующим расположением сенсора и ЖК-экрана. Габариты новинки составят всего 105,8×64,3 мм, что делает её даже компактнее, чем Fujifilm X-M5.

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Особый интерес вызывает возможное наличие электронного видоискателя, которым не оснащена даже более дорогая X-M5. На эскизах из FCC также заметно крепление для аксессуаров, хотя неизвестно, будет ли это горячий башмак или более простая холодная площадка. Камера, вероятно, получит несменный объектив, что в сочетании с вертикальной ориентацией сенсора делает её потенциально интересным инструментом для создания контента в социальных сетях.

Производитель пока не раскрывает детали о характеристиках сенсора, но ранее ходили слухи о нестандартном 1-дюймовом датчике изображения. Уникальная конструкция позволит использовать камеру как в вертикальном, так и в горизонтальном положении, что может напомнить поклонникам культовую Fujifilm XPan. Ожидается, что новинка займёт нишу между смартфонами и профессиональными камерами, предлагая портативное решение для путешествий и повседневной съёмки. Точная дата выхода и цена пока неизвестны.