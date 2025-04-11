Samsung выпустила дисплей EM32DX на электронных чернилах с беспроводным управлением

Компания Samsung расширила свою линейку цифровых вывесок новым 32-дюймовым цветным дисплеем на электронных чернилах — Samsung EM32DX. Этот инновационный продукт отличается беспроводной работой и длительной автономностью, достигающей 200 дней при условии изменения контента один раз в день. Такая эффективность достигается благодаря использованию энергосберегающей панели e-ink, которая потребляет энергию только при обновлении отображаемого контента.

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Дисплей EM32DX оснащен 32-дюймовой панелью с соотношением сторон 16:9 и высоким разрешением 2560 x 1440 пикселей, что позволяет четко отображать даже мелкий текст. Для передачи контента доступны беспроводные соединения Wi-Fi и Bluetooth, а зарядка производится через порт USB-C. Внутренняя память дисплея составляет 8 ГБ, что позволяет хранить несколько изображений локально. Пользователи могут обновлять контент с помощью специального приложения Samsung E-Paper для смартфонов на базе iOS и Android.

Кроме того, Samsung предлагает онлайн-платформу для управления контентом, которая позволяет предварительно просматривать, как изображения будут выглядеть на экране e-ink. Это особенно важно, поскольку такие панели отображают значительно меньше цветов по сравнению с LCD или OLED-дисплеями. По заявлениям Samsung, дисплей EM32DX значительно экономит энергию по сравнению с традиционными цифровыми дисплеями и упрощает процесс обновления контента, исключая необходимость печати новых вывесок.

Пока что Samsung не раскрыла информацию о цене дисплея EM32DX, но ожидается, что он будет доступен через обычные каналы B2B. Это решение будет интересно для бизнеса, который использует цифровые вывески в качестве рекламных носителей или информационных табло.