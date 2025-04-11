Honor представил необычный смартфон Power с рекордной батареей и тонким дизайном

Компания Honor начала анонсировать новый смартфон Power через китайские соцсети, намекая на его «невообразимые» характеристики. Устройство, презентация которого запланирована на 15 апреля, станет ответом на тренд рынка, где конкуренты вроде Realme и OnePlus активно увеличивают емкость аккумуляторов. Если Realme GT7, по слухам, получит батарею чуть более 7000 мАч, то Honor Power, согласно данным инсайдера Digital Chat Station, превзойдет их с показателем 8000 мАч. При этом производитель обещает сохранить компактность — корпус смартфона будет тонким и легким, несмотря на внушительный аккумулятор.

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Официальные тизеры Honor показывают, что устройство оснастят изогнутым по всем четырем сторонам экраном, что должно улучшить эргономику. Хотя точные параметры дисплея не раскрыты, можно предположить, что он будет выполнен по современным стандартам с высокой частотой обновления и яркостью. Поддержка спутниковой связи, упомянутая в утечках, добавит смартфону универсальности для пользователей, часто оказывающихся вне зоны покрытия сотовых сетей.

Зарядка мощностью 80 Вт, по заявлениям источников, позволит быстро восполнять энергию батареи. Что касается процессора, то слухи указывают на Snapdragon 7 Gen 3 — чипсет среднего уровня, который обеспечит баланс между производительностью и энергоэффективностью. Однако Honor в своих тизерах делает акцент на «мощном модеме», что может говорить об улучшенных возможностях связи.

Смартфон уже прошел сертификацию в Китае под номером DVD-AN80. Пока неясно, выйдет ли модель за пределы Китая, но ее характеристики делают ее привлекательной для аудитории, ценящей автономность.