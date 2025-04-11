Компания RedMagic подтвердила дату выхода смартфона 10 Air и готовит игровой планшет с топовым чипсетом

Компания Nubia через официальную страницу в Weibo объявила о скором выходе двух новых устройств под брендом RedMagic. Первым станет ультратонкий игровой смартфон RedMagic 10 Air, презентация которого запланирована на 16 апреля. Как пояснил представитель компании Джеймс Цзян, аббревиатура AIR в названии означает "Aesthetics, Individuality, and Race" (Эстетика, Индивидуальность и Гонка), хотя точные характеристики устройства пока не раскрываются. По слухам, аппарат получит прошлогодний флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 3 вместо актуального Snapdragon 8 Elite.

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Вторым новым продуктом RedMagic станет игровой планшет, который придет на смену выпущенной в сентябре прошлого года модели RedMagic Nova. Главной особенностью новинки станет использование топового чипсета Snapdragon 8 Elite. Устройство будет компактнее предшественника - с диагональю экрана менее 9 дюймов против 10,9 дюймов у Nova. Это сделает его прямым конкурентом готовящихся к выходу игровых планшетов от Redmi и обновленной версии Lenovo Legion Y700.

Ожидается, что RedMagic 10 Air продолжит традиции игровой линейки компании, но с акцентом на тонкий корпус, что может сделать его конкурентом Galaxy S25 Edge. Точные технические характеристики обоих устройств пока неизвестны, но, учитывая скорый анонс смартфона, подробности должны появиться в ближайшее время. Для планшета же пока не называется даже ориентировочная дата презентации.