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ddr22
E-cores Zen 6 превосходят Intel E-cores по энергопотреблению при 75% IPC от Zen 5
В новых процессорах AMD Zen 6 обнаружены энергоэффективные ядра с показателями производительности между Zen 3 и Zen 4

Согласно последним утечкам о будущих процессорах AMD Zen 6, компания готовит серьезные изменения в архитектуре. Особый интерес представляют сообщения о включении в состав десктопных процессоров линейки "Olympic Ridge" двух энергоэффективных ядер Zen 5 LP. Эти ядра, как утверждают источники, демонстрируют впечатляющую производительность при крайне низком энергопотреблении.

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По данным инсайдеров, включая канал Moore's Law Is Dead, низковольтные ядра Zen 5 LP способны достигать 65-75% IPC (количество инструкций за такт) по сравнению с полноценными ядрами Zen 5. При этом их тактовая частота может составлять 2,5-3,5 ГГц. Что еще важнее - эти ядра потребляют менее 1 Вт на ядро, что делает их более эффективными, чем E-cores от Intel. Такой баланс производительности и энергопотребления позволит улучшить многопоточную производительность без значительного увеличения общего TDP процессора.

Основные ядра Zen 6, согласно утечкам, получат существенные улучшения: увеличение максимального количества ядер до 24 (благодаря 12-ядерным CCD), рост объема кэш-памяти L3 до 48 МБ на CCD и переход на техпроцесс TSMC N2X, что может позволить достичь частот вплоть до 6 ГГц. Ввод энергоэффективных ядер в десктопные процессоры — необычное решение, которое может изменить подход к проектированию CPU. Однако стоит учитывать, что выход Zen 6 ожидается не раньше второй половины 2026 года, поэтому текущая информация требует проверки.


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