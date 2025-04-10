Компания AOC выпустила ультраширокий 34-дюймовый и компактный 25-дюймовый мониторы для геймеров

Компания AOC, известный производитель игровых мониторов под брендом AGON, анонсировала две новые модели в линейке G4. Первая, CU34G4Z, представляет собой 34-дюймовый изогнутый (1500R) монитор с разрешением UWQHD (3440×1440) и частотой обновления 240 Гц. Вторая модель, 25G4SXU, это 24,5-дюймовый дисплей с Full HD разрешением и рекордной частотой 300 Гц, которую можно разогнать до 310 Гц.

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34-дюймовая модель с панелью VA типа подойдет любителям симуляторов, стратегий и открытых миров благодаря ультраширокому формату 21:9. Она поддерживает стандарт DisplayHDR 400 и оснащена разъемами DisplayPort 1.4 и HDMI 2.1.

Компактная 25-дюймовая версия с IPS-матрицей создана для киберспортсменов, с временем отклика до 0,3 мс в режиме Motion Blur Reduction и поддержкой технологий Adaptive-Sync и NVIDIA G-SYNC. Оба монитора имеют эргономичные подставки с регулировкой по высоте, наклону и повороту.

Как отметил Сезар Акоста, менеджер по игровым продуктам AGON by AOC, новые модели отражают понимание того, что разные жанры игр требуют специализированных характеристик. При этом компания сохраняет разумный баланс между производительностью и ценой.

Мониторы уже поступили в продажу по рекомендованной цене 369 евро за 34-дюймовую модель и 199 евро за 25-дюймовую версию.