Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
AOC представила два игровых монитора серии G4 с частотой обновления до 310 Гц
Компания AOC выпустила ультраширокий 34-дюймовый и компактный 25-дюймовый мониторы для геймеров

Компания AOC, известный производитель игровых мониторов под брендом AGON, анонсировала две новые модели в линейке G4. Первая, CU34G4Z, представляет собой 34-дюймовый изогнутый (1500R) монитор с разрешением UWQHD (3440×1440) и частотой обновления 240 Гц. Вторая модель, 25G4SXU, это 24,5-дюймовый дисплей с Full HD разрешением и рекордной частотой 300 Гц, которую можно разогнать до 310 Гц.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

34-дюймовая модель с панелью VA типа подойдет любителям симуляторов, стратегий и открытых миров благодаря ультраширокому формату 21:9. Она поддерживает стандарт DisplayHDR 400 и оснащена разъемами DisplayPort 1.4 и HDMI 2.1.

Компактная 25-дюймовая версия с IPS-матрицей создана для киберспортсменов, с временем отклика до 0,3 мс в режиме Motion Blur Reduction и поддержкой технологий Adaptive-Sync и NVIDIA G-SYNC. Оба монитора имеют эргономичные подставки с регулировкой по высоте, наклону и повороту.

Как отметил Сезар Акоста, менеджер по игровым продуктам AGON by AOC, новые модели отражают понимание того, что разные жанры игр требуют специализированных характеристик. При этом компания сохраняет разумный баланс между производительностью и ценой.

Мониторы уже поступили в продажу по рекомендованной цене 369 евро за 34-дюймовую модель и 199 евро за 25-дюймовую версию.

#aoc
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Казахстане обнаружено одно из крупнейших в мире месторождений редкоземельных металлов
18
В Индийских мастерских собирают рабочие ноутбуки за $100, используя части из выброшенных устройств
2
OnePlus 14, станет флагманским Android-смартфоном с гигантской батареей
1
Южнокорейское подразделение Samsung опубликовало график развёртывания стабильной версии One UI 7.0
1
Новая видеокарта Nvidia Tegra T239 для Switch 2 уже в значительной степени раскрыта
1
Опрос показал, что многие не знают как правильно обновлять Android-смартфоны
+
VIK-on проанализировал различные версии GeForce RTX 5090 и выделил их сильные и слабые стороны
8
В Великобритании впервые осуществлен видеозвонок через 250 миль с квантовой защитой
+
Huawei Enjoy 70X Lite унаследует дизайн от Enjoy 70X, но получит более скромные характеристики
+
По данным инсайдера, NVIDIA начала использовать память GDDR7 от SK hynix в видеокартах RTX 50
+
Ютубер Bringus Studios показал SteamBox – прототип новой консоли Valve
2
Часы Casio MWC100H-2A2V подешевели до 18 долларов и получили высокие оценки
+
Samsung опубликовала подробный график выпуска One UI 7 для поддерживаемых устройств
+
Роберт Паттинсон снимется в триквеле «Дюны» Дени Вильнёва
+
МАЗ создал полностью импортозамещённый в рамках союза России и Беларуси электробус
+
Выпущены процессоры AMD Ryzen 8000HX «Dragon Range Refresh»
+
Hisense представила телевизор E5Q Pro с частотой обновления 300 Гц
+
NVIDIA опровергла отмену программы приоритетного доступа к видеокартам GeForce RTX 50
1
Kawasaki представила робота-коня, работающего на водородном топливе
+
LG представила игровой OLED-монитор 32GX870A UltraGear с частотой 480 Гц
+

Популярные статьи

"Влюбленные глаза", "Электрический штат", "Микки 17" - краткий обзор новых фильмов
+
О будущей российской игровой консоли "Витязь" и почему иностранные злопыхатели выступают против нее
83
Почему сегодня нет смысла покупать старушку GeForce GTX 1080 Ti и сколько ОЗУ нужно для 1080р@60fps
31
Microsoft советует выкинуть компьютер, если он не тянет Windows 11 - собираем ПК для актуальной ОС
40
Ryzen 5 8400F или Ryzen 5 5600 — какой процессор взять для сборки недорогого игрового ПК в 2025 году
9
О пользе GOG Dreamlist для геймера — находим множество хороших и малоизвестных игр одним кликом
5
Центральный офис Apple направил 5 большегрузных самолетов в Индию для вывоза продукции
4
Ретро-обзор 2.0: видеокарта nVidia GeForce3 "La Révolution trahie"
17
Сделал апгрейд ПК и понизил на 25 градусов температуру ЦП
13
Реклама — неоспоримое зло или суровая необходимость
20

Сейчас обсуждают

ISV1457
20:17
Которое никто не видел! )) Не видел, потому что никакого такого оружия нет! Трамп не очень следит за словами, известное дело. ))
Трамп: США располагает «самым мощным» в мире оружием, о котором не знает никто
Ярослав Калашников
20:10
В официальных магазинах Москвы и Питера от 90$... Через 3 месяца... Клоуны...
Casio вернула в продажу культовые часы G-Shock DW5600UE с пятилетним сроком работы батареи
Алексей Носков
20:03
А об этом оружии знают сами США? Оно с ними в одной комнате?:D
Трамп: США располагает «самым мощным» в мире оружием, о котором не знает никто
Антон Шевелев
19:51
Я конечно не такой чистюля как моя мама, но если бы я жил в такой помойке как у автора, при +5 градусах и с компом, по которому плачет помойка, я бы, наверно, загрустил :)
Сделал абгрейд ПК и понизил на 25 градусов температуру ЦП
beltar
19:44
Поезд едет, например, у Росатома, но это скучно, ведь там всего-лишь закладываются основы энергообеспечения человечества на следующие тысячи лет, а вот игровая консоль, это задорно и весело. И, главно...
О будущей российской игровой консоли "Витязь" и почему иностранные злопыхатели выступают против нее
Роман Алексеев
19:38
ЛОХ
Какую версию Windows выбрать в 2023 году — рассматриваем пять актуальных вариантов
Гнар Йордл
19:38
Прогрев анимугоев на шекели
Galax представила GeForce RTX 5090D Boomstar с магнитным кожухом
Роман Алексеев
19:37
Ты и сам говно редкостное такое вонючее и без мозга!
Какую версию Windows выбрать в 2023 году — рассматриваем пять актуальных вариантов
Роман Алексеев
19:35
Сколько там памяти 2 гига наверно это очень мало и не парься с 7кой а установи виндовс 10 32бит попробуй!
Какую версию Windows выбрать в 2023 году — рассматриваем пять актуальных вариантов
Валерий Агапов
19:33
Детский сад. Ну и хорошо. Лишь бы драки не было.
Китай сократит импорт американских фильмов в ответ на пошлины Трампа
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем