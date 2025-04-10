Компания Razer расширила линейку аксессуаров премиум-класса новой складной подставкой для ноутбуков

Компания Razer, известный производитель игровых аксессуаров, пополнила свою линейку премиальных аксессуаров для ноутбуков новой регулируемой подставкой. Модель выполнена из анодированного алюминия, обработанного методом CNC-фрезеровки, что обеспечивает повышенную прочность и устойчивость к царапинам. Подставка поддерживает устройства диагональю до 18 дюймов и оснащена системой точной настройки с двумя точками артикуляции, позволяющей индивидуально регулировать высоту и угол наклона.

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Особенностью новинки стала система регулировки с помощью шестигранного ключа, входящего в комплект. Резиновые противоскользящие накладки надежно фиксируют ноутбук на месте, а перфорированная конструкция способствует лучшему охлаждению устройства. В сложенном состоянии толщина подставки составляет менее 2 дюймов, что делает ее удобной для транспортировки и хранения.

Razer позиционирует эту модель как универсальное решение для геймеров и профессионалов, ценящих эргономику и мобильность. Подставка сочетает в себе премиальное качество материалов, продуманный дизайн и функциональность, характерные для продукции бренда. Это уже не первый аксессуар для ноутбуков в ассортименте компании, но новая модель выделяется повышенной точностью настройки и компактностью в сложенном виде. Подставка уже доступна для покупки на официальном сайте Razer и у партнеров бренда.