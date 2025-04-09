Компромисс между производительностью и дизайном. Asus сознательно ограничила энергопотребление GPU до 120 Вт, чтобы сделать Zephyrus G16 тоньше и легче конкурентов.

Новый игровой ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 с видеокартой GeForce RTX 5090 продемонстрировал неожиданные результаты в тестах. Несмотря на использование новейшего GPU, устройство с TGP 120 Вт оказалось на 25-30% медленнее аналогичных ноутбуков с RTX 5090 мощностью 175 Вт. Более того, средние показатели ноутбуков с предыдущим поколением RTX 4090 превышают результаты Zephyrus G16 на 10% в тестах 3DMark.

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Ситуация становится еще более заметной в реальных играх. В таких проектах, как Final Fantasy XV, Baldur's Gate 3 и Cyberpunk 2077, разница в производительности между RTX 4090 и RTX 5090 в Zephyrus G16 достигает 5-35% в пользу более старого поколения видеокарт. Это особенно заметно при разрешении 1080p без использования технологий масштабирования вроде DLSS.

Причиной такого положения дел стал компромисс между производительностью и дизайном. Asus сознательно ограничила энергопотребление GPU до 120 Вт, чтобы сделать Zephyrus G16 тоньше и легче конкурентов. Покупателям предстоит решить, оправдывает ли компактный форм-фактор снижение производительности по сравнению с другими игровыми ноутбуками.