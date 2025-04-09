Компания MSI представила обновленную версию игрового устройства Claw 8 AI+ с белым дизайном и увеличенным хранилищем

Всего через несколько месяцев после первоначального релиза MSI решила обновить свою линейку игровых handheld-устройств. Компания тихо анонсировала новую версию Claw 8 AI+ под названием Polar Tempest Edition, которая отличается не только внешним видом, но и улучшенными характеристиками. Главное изменение - белый цвет корпуса вместо оригинального дизайна, а также увеличенный объем встроенной памяти с 1 ТБ до 2 ТБ.

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Новая версия сохранила все ключевые характеристики оригинальной модели: процессор Intel Core Ultra 7 258V и 32 ГБ оперативной памяти. По производительности устройство должно превосходить handheld-устройства на базе Ryzen Z1 Extreme, такие как ROG Ally X, но при этом уступать более мощным моделям с процессорами Ryzen AI 9 HX 370. Разница в цене составила 100 долларов - Polar Tempest Edition будет стоить 999 долларов без учета налогов.

Интересно, что пока MSI ограничила продажи новой версии только рынком США. Компания не сообщила, планируется ли глобальный релиз устройства. Если судить по опыту выхода оригинальной версии Claw 8 AI+, которая появилась в Европе и Великобритании только через несколько месяцев после анонса, то международным покупателям, возможно, придется подождать. Дата начала продаж новой версии назначена на 15 июля.

Этот шаг MSI выглядит несколько неожиданным, учитывая недавний релиз оригинальной версии устройства. Возможно, компания пытается разнообразить свой ассортимент и предложить покупателям больше вариантов выбора. Белый цвет корпуса и увеличенное хранилище могут привлечь тех, кто искал более стильную и вместительную версию этого handheld-устройства.

Однако остается открытым вопрос, насколько востребованной окажется эта модель, особенно с учетом достаточно высокой цены и ограниченной доступности.