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ddr22
Motorola намекнула на скорый выход своих новых ноутбуков
Компания Motorola анонсировала возвращение на рынок ноутбуков после 15-летнего перерыва

Motorola решила вернуться на рынок ноутбуков после пятнадцатилетнего перерыва. Компания опубликовала загадочный тизер с надписью «A bold new world of laptops. Unveiling soon», намекая на скорый анонс новой линейки устройств. Пока никаких конкретных характеристик или дизайна не раскрыто, но аналитики предполагают, что Motorola может предложить переработанные версии ноутбуков Lenovo, своего родительского предприятия.  

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Это не было бы плохим решением, учитывая, что Lenovo — один из лидеров рынка и хорошо разбирается в производстве качественных лэптопов. Однако главным вопросом остаётся ценовая политика. Если Motorola установит слишком низкие цены, это может создать конкуренцию для самой Lenovo, что осложнит позиционирование брендов.

Стоит отметить, что Motorola уже пыталась выпускать ноутбуки в далёком прошлом, но тогда это была совсем другая компания с иной структурой. Современная Motorola Mobility, принадлежащая Lenovo, в основном сосредоточена на смартфонах, и её возвращение в сегмент ноутбуков выглядит любопытным шагом.  

Пока остаётся только гадать, какие именно модели подготовила компания и на какую аудиторию они рассчитаны. Будет ли это бюджетный сегмент или премиальные устройства — станет ясно после официального анонса. Пользователи ждут подробностей, а эксперты оценивают, сможет ли Motorola составить конкуренцию уже устоявшимся игрокам вроде HP, Dell и ASUS.  

#motorola
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