По данным утечки, EA разрабатывает платную подписку Battlefield Pro с бонусами для игроков, что вызвало критику сообщества

В игровом сообществе разгорелись споры после того, как в сети появилась информация о возможном введении платной подписки Battlefield Pro в предстоящей Battlefield 6. Данные, обнаруженные датамайнерами в файлах Battlefield Labs, указывают на то, что Electronic Arts может внедрить агрессивную монетизацию по аналогии с Fortnite Crew или подпиской в Rainbow Six Siege.

Хотя официального подтверждения от EA пока нет, несколько авторитетных изданий, включая Insider Gaming и GameStar, уже обратили внимание на этот слух, придав ему дополнительный вес.

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Согласно утечке, подписка Battlefield Pro будет предоставлять игрокам различные бонусы, такие как эксклюзивный контент, косметические предметы и, возможно, даже ранний доступ к нововведениям. Подобная модель не стала бы чем-то принципиально новым для EA — издатель уже экспериментировал с платными дополнениями вроде Battlefield Premium, а также активно монетизировал FIFA через систему Ultimate Team. Однако если слухи окажутся правдой, это может означать переход к ещё более жёсткой модели монетизации в шутерах.

Реакция игроков на возможное появление Battlefield Pro оказалась резко негативной. На Reddit и других платформах пользователи выражают недовольство, вспоминая прошлые провалы EA с монетизацией. Многие опасаются, что подписка даст платящим игрокам преимущества в виде уникального оружия или улучшений, что приведёт к дисбалансу и превратит игру в pay-to-win. Комментарии вроде «EA снова не усвоила урок» и «Они опять всё испортят» хорошо отражают общее настроение.

Пока студия хранит молчание, и неизвестно, подтвердятся ли эти данные. Но если информация о подписке Battlefield Pro окажется правдивой, это может серьёзно повлиять на репутацию франшизы, особенно после неоднозначного приёма Battlefield 2042. Игроки надеются, что EA прислушается к фидбэку и не станет повторять ошибок прошлого, но пока что сценарий выглядит тревожным.