В игровом сообществе разгорелись споры после того, как в сети появилась информация о возможном введении платной подписки Battlefield Pro в предстоящей Battlefield 6. Данные, обнаруженные датамайнерами в файлах Battlefield Labs, указывают на то, что Electronic Arts может внедрить агрессивную монетизацию по аналогии с Fortnite Crew или подпиской в Rainbow Six Siege.
Хотя официального подтверждения от EA пока нет, несколько авторитетных изданий, включая Insider Gaming и GameStar, уже обратили внимание на этот слух, придав ему дополнительный вес.
Согласно утечке, подписка Battlefield Pro будет предоставлять игрокам различные бонусы, такие как эксклюзивный контент, косметические предметы и, возможно, даже ранний доступ к нововведениям. Подобная модель не стала бы чем-то принципиально новым для EA — издатель уже экспериментировал с платными дополнениями вроде Battlefield Premium, а также активно монетизировал FIFA через систему Ultimate Team. Однако если слухи окажутся правдой, это может означать переход к ещё более жёсткой модели монетизации в шутерах.
Реакция игроков на возможное появление Battlefield Pro оказалась резко негативной. На Reddit и других платформах пользователи выражают недовольство, вспоминая прошлые провалы EA с монетизацией. Многие опасаются, что подписка даст платящим игрокам преимущества в виде уникального оружия или улучшений, что приведёт к дисбалансу и превратит игру в pay-to-win. Комментарии вроде «EA снова не усвоила урок» и «Они опять всё испортят» хорошо отражают общее настроение.
Пока студия хранит молчание, и неизвестно, подтвердятся ли эти данные. Но если информация о подписке Battlefield Pro окажется правдивой, это может серьёзно повлиять на репутацию франшизы, особенно после неоднозначного приёма Battlefield 2042. Игроки надеются, что EA прислушается к фидбэку и не станет повторять ошибок прошлого, но пока что сценарий выглядит тревожным.