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ddr22
NVIDIA подтвердила 128-битную шину памяти для видеокарт RTX 5060 Ti и RTX 5060
Утечка данных о поставках подтвердила что видеокарты NVIDIA RTX 5060 Ti и RTX 5060 получат 128-битную шину памяти и GDDR7 несмотря на ожидания более широкой шины

Недавно обнаруженные документы о поставках подтвердили спецификации будущих видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti и RTX 5060. Согласно данным, опубликованным VideoCardz, обе модели будут использовать 128-битную шину памяти, что вызвало неоднозначную реакцию среди энтузиастов. Эта информация появилась после нескольких утечек о платах PG152, которые связывают с бюджетными видеокартами линейки Blackwell.  

Ранее ходили слухи, что NVIDIA может оснастить новые бюджетные модели 192-битной шиной, но судя по всему, компания решила сохранить 128-битную конфигурацию, как и в серии RTX 4060. Однако переход на память GDDR7 должен компенсировать узкую шину — пропускная способность составит 448 ГБ/с против 288 ГБ/с у предыдущего поколения.  

В документах фигурируют две модели: PG152 SKU 10 (предположительно RTX 5060 Ti) и PG152 SKU 25 (вероятно, RTX 5060). Запуск RTX 5060 Ti ожидается уже на следующей неделе. Эти карты займут нижний сегмент линейки Blackwell, предлагая более доступные варианты для массового рынка.  


Окончательные характеристики и производительность станут известны после официального анонса. Пока же утечки указывают на то, что NVIDIA придерживается проверенного подхода для бюджетного сегмента, делая основной акцент на новом типе памяти, а не на радикальных изменениях архитектуры. Это решение может оказаться компромиссным, но окончательные выводы можно будет сделать только после тестов готовых видеокарт.

#nvidia
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