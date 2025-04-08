Оверклокеры обнаружили возможность прошивки BIOS от RX 9070 XT на обычную RX 9070 что дало прирост производительности на 15-20% при сохранении исходного количества вычислительных блоков

Немецкое издание PC Games Hardware обнаружило интересную возможность модификации видеокарт AMD Radeon RX 9070. Оказалось, что некоторые модели этих карт можно прошить BIOS от более мощной версии RX 9070 XT, если они используют аналогичную конструкцию печатной платы. Хотя такой метод не разблокирует дополнительные вычислительные блоки (остается 56 CU или 3584 потоковых процессора), он позволяет увеличить энергопотребление и тактовые частоты до уровня старшей модели.

После прошивки карта RX 9070 продемонстрировала значительно больший потенциал для разгона. Специалистам PCGH удалось добиться прироста производительности на 15-20% по сравнению со стоковой версией, что подтвердили тесты в 3DMark. Фактически, разогнанная RX 9070 смогла достичь уровня стандартной RX 9070 XT. Однако есть несколько важных оговорок. Во-первых, процесс прошивки BIOS связан с рисками и требует определенных навыков, особенно если карта не имеет резервной прошивки.

Во-вторых, успешная прошивка возможна только между картами с одинаковой конструкцией платы. AMD и ее партнеры часто используют схожие платы для разных моделей одного семейства, особенно в бюджетном сегменте. И наконец, для прошивки RX 9000 серии пока нет программных инструментов — моддеру пришлось использовать аппаратный программатор, подключаемый к 8-контактному чипу BIOS на карте.

Интересно, что после прошивки название карты в системе не меняется на XT версию. Как объяснил эксперт W1zzard, в архитектуре Navi 4x AMD изменила формат BIOS, чтобы защититься от подделок. Теперь идентификатор ревизии чипа (C0 для XT и C3 для обычной версии) жестко фиксирован и не меняется при прошивке, хотя такие параметры как энергопотребление и частоты могут быть перенесены из BIOS старшей модели. Это означает, что хотя карта и получает характеристики XT версии, система продолжает распознавать ее как базовую модель.