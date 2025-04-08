Компания Colorful анонсировала материнскую плату CVN X870 ARK FROZEN V14 на чипсете AMD с фирменной системой быстрого отсоединения видеокарты и поддержкой PCIe 5.0

Компания Colorful официально представила свою новую материнскую плату CVN X870 ARK FROZEN V14, основанную на чипсете AMD X870. Главной особенностью новинки стал запатентованный механизм быстрого извлечения видеокарты, который располагается ниже слотов оперативной памяти. Производитель утверждает, что эта система обеспечивает безопасное и удобное отсоединение графического адаптера.

Плата выполнена в стандартном ATX-формате с эффектным белым текстолитом и тематическим охлаждением в «ледяном» стиле. Система питания включает 14+2+1 фаз с компонентами DrMOS на 80 А и двумя 8-контактными разъемами для процессора. Для оперативной памяти предусмотрено четыре слота DDR5 с поддержкой до 192 ГБ (по 48 ГБ на слот) и возможностью разгона до 8000 МГц.

В конфигурации PCIe предусмотрен один усиленный слот PCIe 5.0 x16, оснащённый функцией быстрого извлечения и напрямую подключённый к процессору. Также есть слоты PCIe 4.0 x4 и PCIe 4.0 x1.

Для накопителей доступны два слота M.2 PCIe 5.0 x4 и один слот M.2 PCIe 4.0 x4, подключённый через чипсет. Этот слот может работать в альтернативном режиме со вторым слотом PCIe. Кроме того, имеется четыре порта SATA III со скоростью 6 Гбит/с.

Устройство оснащено проводным адаптером Realtek RTL8126-CG, который обеспечивает скорость до 5GbE, и беспроводным модулем MediaTek MT7925 с поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. За качество звука отвечает кодек Realtek ALC1220.

На задней панели устройства расположены следующие интерфейсы:

— HDMI 2.0;

— DisplayPort 1.2;

— несколько портов USB-A;

— USB-C с пропускной способностью 40 Гбит/с и поддержкой DP Alt Mode;

— порт RJ45 5GbE;

— разъёмы для антенн Wi-Fi;

— S/PDIF;

— пять аудиоразъёмов.

По информации от ITHome, поставки CVN X870 ARK FROZEN V14 начнутся в середине апреля. Однако на данный момент точная цена устройства остаётся неизвестной.