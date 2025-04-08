Опрос Sony о Nintendo Switch 2 вызвал слухи о разработке нового портативного PlayStation, пока компания изучает стратегию конкурента перед возможным выходом на рынок.

Недавно в сети появилась информация о том, что Sony провела опрос среди игроков, посвященный анонсированной Nintendo Switch 2. Известный инсайдер eXtas1s опубликовал копию анкеты в социальной сети X. Вопросы касались как технических характеристик новой консоли Nintendo, так и стратегии предзаказов. Это вызвало предположения, что Sony может использовать полученные данные для разработки собственного портативного устройства.

В опросе компания интересовалась, какие именно особенности Switch 2 привлекают игроков, а также их отношением к системе предзаказов Nintendo. Последняя требует регистрации в фирменном магазине и отдает приоритет давним подписчикам Nintendo Switch Online. Похоже, Sony изучает методы борьбы со спекулянтами, которые создают проблемы всем производителям консолей.

Рынок портативных игровых устройств становится всё более конкурентным. Microsoft, несмотря на переход к кроссплатформенной издательской стратегии, продолжает работать над железом. Asus анонсировала Project Kennan — портативное устройство на Windows с интерфейсом Xbox. У Sony есть PlayStation Portal, но он ориентирован на стриминг с PS5. Многие игроки считают, что опрос подтверждает слухи о новом портативном PlayStation.

Аналитики предполагают, что PS6 может выйти уже в 2027 году, но вряд ли будет портативной. Однако в ноябре 2024 Bloomberg сообщил, что Sony параллельно разрабатывает handheld-устройство с возможностями, близкими к PS5. Если эти планы реализуются, новинка появится не скоро, что даст Nintendo и Microsoft преимущество во времени. Тем не менее, изучение реакции на Switch 2 поможет Sony избежать ошибок прошлых запусков.