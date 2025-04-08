В сеть попали данные о новых процессорах AMD Ryzen Z2 A и Ryzen AI Z2 Extreme с нейропроцессором для игровых портативных консолей

Ранее в этом году AMD представила линейку APU Ryzen Z2, предназначенную для игровых портативных устройств. В неё вошли модели Ryzen Z2, Z2 Go и Zzen Z2 Extreme, использующие три разных поколения архитектуры — Rembrandt, Hawk Point и Strix Point соответственно. Интересно, что ни один из этих процессоров не получил встроенный нейропроцессор (NPU), но недавний твит известного инсайдера @AnhPhuH намекает на возможные изменения в этом вопросе.

Согласно полученной информации, линейка Ryzen Z2 может пополниться двумя новыми моделями — Ryzen Z2 A и Ryzen AI Z2 Extreme. Последний, судя по названию, представляет собой версию Z2 Extreme с добавленным NPU для ускорения ИИ-задач. Что касается Ryzen Z2 A, то его назначение пока остаётся загадкой. Возможно, это опечатка, и имелся в виду Ryzen AI Z2, но точных подтверждений этому нет. Существующая модель Ryzen Z2 Go позиционируется как бюджетный вариант, поэтому места для промежуточного решения между обычным Z2 и Extreme-версией практически не остаётся.

Как отмечает VideoCardz, APU Hawk Point и Strix Point уже оснащаются нейропроцессорами, что делает появление Ryzen AI Z2 Extreme вполне логичным. Встроенный NPU может значительно улучшить работу технологий масштабирования изображения и генерации кадров, таких как FSR, что особенно важно для портативных игровых устройств.

Впрочем, как и в случае с любыми утечками, к этой информации стоит относиться с осторожностью. Скорее всего, AMD в ближайшее время официально расскажет о своих планах по развитию линейки процессоров для геймерских handheld-устройств.