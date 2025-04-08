Сравнительный тест автономности выявил слабую энергоэффективность OnePlus 13, в то время как iPhone и Vivo показали лучшие результаты

Недавний тест на автономность сравнил текущие флагманские смартфоны, и результаты оказались не в пользу OnePlus 13. Хотя увеличение ёмкости батареи обычно улучшает время работы, эффективность использования энергии остаётся ключевым фактором. В этом испытании iPhone 16 Pro Max продемонстрировал лучший результат — 12 часов 44 минуты, Vivo X200 Pro занял второе место с 12 часами 18 минутами, а iPhone 16e завершил тройку лидеров с ровно 11 часами работы.

OnePlus 13 оказался в середине списка, уступив не только iPhone и Vivo, но и Honor Magic7 Pro, а также Galaxy S25 Ultra. Однако самое интересное стало ясно при анализе энергопотребления в пересчёте на миллиампер-часы в минуту.

iPhone 16e показал наилучшую эффективность — 6,068 мА·ч/мин, следом шёл iPhone 16 Pro Max с 6,132 мА·ч/мин. Среди Android-устройств лидером стал Vivo X200 Pro на процессоре Dimensity 9400 с показателем 8,130 мА·ч/мин.

OnePlus 13 же оказался аутсайдером с результатом 9,852 мА·ч/мин, что на 20% хуже, чем у других флагманов на Snapdragon 8 Elite. Кроме того, смартфон нагрелся до 63,5°C — это самый высокий показатель среди всех участников теста. Для сравнения, Galaxy S25 Ultra достиг максимума в 52°C. Проблемы с перегревом уже отмечались в других независимых тестах, где они негативно влияли на стабильность производительности.

Впрочем, у OnePlus есть шанс исправить ситуацию. Уже в этом месяце компания представит OnePlus 13T, который получит батарею увеличенной ёмкости и улучшенную систему охлаждения. Если эти изменения окажутся удачными, новинка может войти в число лидеров по автономности среди Android-смартфонов. Пока же текущие результаты явно указывают на необходимость доработок в энергоэффективности и тепловом режиме.