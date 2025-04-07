Процессор MediaTek Dimensity 9400 вернул лидерство в мартовском рейтинге AnTuTu, опередив флагманы на Snapdragon 8 Elite

В мартовском рейтинге AnTuTu произошла смена лидера среди флагманских процессоров. MediaTek Dimensity 9400, установленный в Vivo X200 Pro Satellite Edition, набрал в среднем 2 902 298 баллов и занял первое место. Это позволило ему обойти конкурирующий Snapdragon 8 Gen4 Elite в смартфоне iQOO 13, который показал результат 2 885 754 балла.

Третью позицию рейтинга также занял процессор Dimensity 9400, на этот раз в модели iQOO Neo 10 Pro. Его средний результат составил 2 817 285 баллов. Четвертое и пятое места достались OnePlus 13 и OnePlus Ace 5 Pro с практически одинаковыми показателями около 2 789 000 баллов.

Специалисты AnTuTu отмечают, что для попадания в рейтинг смартфон должен набрать не менее 1000 успешных тестов за месяц. Из-за этого некоторые флагманские модели могут отсутствовать в списке. Также важно понимать, что позиции в рейтинге могут меняться ежемесячно, так как результаты тестов зависят от множества факторов.

Возвращение Dimensity 9400 на первую позицию демонстрирует, что MediaTek продолжает составлять серьезную конкуренцию Qualcomm в сегменте топовых мобильных процессоров. При этом разница между лидерами незначительна, что говорит о высокой конкуренции на рынке флагманских чипсетов.

Эксперты подчеркивают, что подобные рейтинги отражают лишь синтетическую производительность. В реальных сценариях использования разница между современными флагманами может быть практически незаметна для обычного пользователя. Тем не менее, такие benchmark-тесты остаются важным инструментом для сравнения аппаратных возможностей смартфонов.