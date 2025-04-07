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ddr22
Модификация BIOS повысила производительность видеокарты AMD RX 9070 выше уровня XT-версии
Энтузиаст разогнал видеокарту AMD Radeon RX 9070 через прошивку BIOS, добившись большей производительности чем у референсной модели RX 9070 XT

Один из участников форума PCGamesHardware провел необычный эксперимент с видеокартой AMD Radeon RX 9070. Пользователь под ником Gurdi прошил BIOS от старшей модели RX 9070 XT на младшую версию без индекса XT. Результат превзошел все ожидания — модифицированная карта не только заработала на повышенных частотах, но и обогнала по производительности референсный вариант RX 9070 XT.  

Исходно RX 9070 работала на частотах 2140-2610 МГц при энергопотреблении 220 Вт. После перепрошивки BIOS от XT-версии карта стала разгоняться до 3030 МГц с TGP 317 Вт. Любопытно, что количество вычислительных ядер осталось прежним — в отличие от прошлых поколений, AMD теперь физически отключает неиспользуемые ядра, а не просто блокирует их программно.  

Для эксперимента использовалась карта ASUS PRIME Radeon RX 9070. Важно отметить, что младшая модель оснащена двумя 8-контактными разъемами питания, тогда как XT-версия имеет три таких разъема. Тем не менее, даже двух разъемов хватило для стабильной работы на повышенной мощности.  

В синтетических тестах модифицированная RX 9070 показала результаты выше, чем у эталонной XT-модели. Это довольно неожиданно, учитывая, что XT-версии традиционно имеют больше вычислительных ядер. Эксперимент подтвердил, что потенциал чипов Navi 48 позволяет добиться значительного прироста производительности за счет увеличения частот и энергопотребления.  

Подобные модификации, конечно, лишают видеокарту гарантии и требуют хорошего охлаждения. Но сам факт, что младшая модель способна обогнать старшую, говорит о большом запасе прочности у современных GPU AMD. Впрочем, компания явно предусмотрела такие сценарии, физически ограничив возможности разгона через отключение ядер на кристалле.

#rx 9070
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