Аналитики заявили о невозможности переноса сборки iPhone в США из-за резкого роста себестоимости и проблем с производительностью труда

Несмотря на новые тарифы администрации Трампа, эксперты единодушно отвергают возможность переноса производства iPhone в США. Марк Гурман из Bloomberg категорично заявил, что такого развития событий не случится ни при каких обстоятельствах. Основная причина — колоссальный рост издержек, который сделает смартфоны Apple недоступными для большинства потребителей.

Сейчас Apple использует глобальную цепочку поставок с производственными мощностями в Китае, Вьетнаме и Индии. Эти страны предлагают не только дешёвую рабочую силу, но и отлаженные логистические процессы. Перенос даже части производства в США потребует огромных инвестиций в инфраструктуру, а зарплаты местных рабочих сделают себестоимость iPhone непомерно высокой.

Ютубер Вадим Юрьев отмечает ещё одну проблему — культурные различия в подходе к работе. Американские работники вряд ли согласятся на монотонный конвейерный труд с длительными сменами, даже за достойную оплату.

Хотя Apple инвестирует $500 миллиардов в американскую экономику, эти средства пойдут на другие направления, а не на организацию массового производства iPhone. Компания может локализовать выпуск менее массовых продуктов, но перенос сборки флагманских смартфонов приведёт к резкому росту цен и снижению объёмов выпуска.

Эксперты сходятся во мнении, что Apple предпочтёт другие способы адаптации к новым тарифам — от переговоров с поставщиками до оптимизации логистики. Полный отказ от азиатских производственных мощностей выглядит экономически нецелесообразным, особенно с учётом миллионных объёмов выпуска iPhone. В ближайшие годы глобальная цепочка поставок Apple вряд ли претерпит радикальные изменения.