Новые данные опровергли слухи о двухцветном дизайне iPhone 17 Pro — флагманы получат лишь минимальные изменения по сравнению с текущими моделями

Ожидания радикального обновления дизайна iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max не оправдались. Согласно последним данным из новостной рассылки Марка Гурмана, которую проанализировало издание 9to5Mac, Apple не планирует внедрять двухцветную отделку корпуса или изменять форму камерного модуля. Это означает, что внешне новые флагманы будут практически неотличимы от текущего поколения iPhone.

Ранее в сети появлялись рендеры с темным камерным блоком на серебристом корпусе, но Гурман утверждает, что эти изображения не соответствуют реальности. Камерная зона сохранит тот же цвет, что и основная часть устройства. Эксперт отмечает, что Apple придерживается постепенных изменений в дизайне, поэтому iPhone 17 Pro не станет радикальным обновлением.

Возможно, компания действительно экспериментировала с двухцветным дизайном на этапе прототипирования, но в итоге отказалась от этой идеи. Причины могли быть разными — от проблем с контролем качества до несоответствия философии бренда. Хотя Гурман обладает хорошей репутацией в индустрии, его информация не всегда оказывается стопроцентно точной, поэтому к этим данным стоит относиться с долей скептицизма.

Поклонники Apple, надеявшиеся на свежий взгляд на дизайн смартфонов, останутся разочарованы. Похоже, основные изменения в iPhone 17 Pro коснутся внутренних компонентов и функциональности, а не внешнего вида. Впрочем, окончательные выводы можно будет сделать только после официального анонса, до которого еще несколько месяцев.



