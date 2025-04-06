Новые складные смартфоны Samsung получат One UI 8 на базе Android 16 до выхода Pixel 10

Samsung, похоже, готовится удивить пользователей, выпустив свои новые складные смартфоны Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7 с предустановленной One UI 8 на базе Android 16.

Это стало бы шагом вперед для компании, которая в последнее время отставала с обновлениями - на момент написания статьи даже флагманские модели Galaxy S24 все еще ожидают стабильной версии One UI 7 с Android 15, тогда как другие производители давно выпустили свои обновления.

Согласно информации от анонимного инсайдера, опубликованной Sammobile, Samsung может оказаться в авангарде с Android 16, представив новые устройства с One UI 8 еще до того, как Google анонсирует линейку Pixel 10 в августе. Такой шаг стал бы попыткой компании компенсировать разочарование пользователей задержками с предыдущими обновлениями. Если эти слухи подтвердятся, это также может означать более ранний выход One UI 8 и для других флагманских устройств, включая линейку Galaxy S25.

Ожидается, что финальная версия Android 16 будет готова уже в июне-июле этого года, что делает июльский запуск новых складных смартфонов Samsung с этой ОС вполне реалистичным сценарием. Однако аналитики предполагают, что в первой версии One UI 8 Samsung может ограничиться лишь базовыми изменениями от Google, отложив более существенные собственные нововведения на последующие обновления. Это позволит компании успеть выпустить систему одновременно с новыми устройствами, не жертвуя стабильностью работы.