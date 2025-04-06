Утечка раскрыла дизайн премиальных часов Casio MTG-B4000 с обновленной конструкцией

Новые изображения премиальных часов Casio G-Shock MTG-B4000 появились в сети, демонстрируя существенные изменения в дизайне по сравнению с предыдущими моделями линейки Metal-Twisted. Судя по утечкам, производитель сделал акцент на более плавных линиях и облегченной конструкции, сохранив при этом фирменную надежность серии.

Наиболее заметным изменением стала переработанная форма ушек корпуса - теперь они имеют более плавные изгибы вместо угловатых очертаний, характерных для моделей MTG-B3000 и B2000. Такой подход придал часам более целостный силуэт, особенно в сочетании с интегрированным ремешком из смолы. Некоторые поклонники бренда уже отмечают сходство новой геометрии с дизайном линейки Edifice, что воспринимается скорее как преимущество.

Циферблат сохранил узнаваемую компоновку с тремя дополнительными шкалами, крупными накладными метками и аналого-цифровой индикацией. Однако главным элементом дизайна стал безель - в зависимости от модели (MTG-B4000-1A или MTG-B4000-2A) он имеет либо матовую нержавеющую сталь, либо сине-серое покрытие, дополненное, судя по всему, элементами из кованого углеродного волокна на боковых защитных вставках.

Хотя технические характеристики в утечке не раскрываются, вероятно сохранение ключевых функций: Tough Solar, Multi-Band 6, Bluetooth-синхронизация и карбоновая конструкция. При этом корпус обещает быть компактнее 50,9-мм MTG-B3000. Ожидается, что новинка сначала поступит в продажу в Японии в июне, а затем появится на других рынках. Предполагаемая цена около $1200 может стать препятствием для некоторых покупателей, хотя обновленный дизайн и улучшенная эргономика делают эту модель перспективным преемником предыдущих MT-G.