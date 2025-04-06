Китайский производитель видеокарт Zephyr представил новую модель GeForce RTX 4070 Sakura Snow X, которая выделяется своим премиальным дизайном. Главной особенностью этой карты стал цельнометаллический корпус, полностью выполненный из алюминия с использованием технологии CNC-фрезеровки, включая интегрированную планку с разъемами. Это необычное решение для компактных видеокарт формата Mini-ITX, которые обычно производят из пластика.
Zephyr специализируется на создании нестандартных графических решений, особенно для компактных систем. В прошлом году компания уже удивляла рынок, выпустив первую в мире RTX 4070 в форм-факторе ITX. Новинка сохраняет стандартные характеристики RTX 4070: чип AD104-250 с 5888 ядрами CUDA, базовой частотой 1920 МГц и boost-частотой 2475 МГц, а также 12 ГБ памяти GDDR6X. Несмотря на принадлежность к предыдущему поколению, эта карта всего на 16% медленнее новых моделей Blackwell.
Размеры Sakura Snow X составляют 176×127×41 мм, что соответствует требованиям Nvidia для компактных систем. Карта оснащена одним 105-мм вентилятором и, благодаря инновационной системе охлаждения, работает на 6°C холоднее предыдущей модели Sakura от того же производителя. Визуально карта представлена в двух вариантах: на рендерах она белая, а на реальных фото имеет металлический серый оттенок.
На данный момент GeForce RTX 4070 Sakura Snow X доступна исключительно на китайских торговых площадках по цене 4399 юаней (около 605 долларов). Это решение ориентировано в первую очередь на энтузиастов компактных сборок, где важны не только производительность, но и качество исполнения, а также эффективное охлаждение в ограниченном пространстве.