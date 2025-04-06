Компания Zephyr выпустила компактную видеокарту RTX 4070 с цельнометаллическим корпусом

Китайский производитель видеокарт Zephyr представил новую модель GeForce RTX 4070 Sakura Snow X, которая выделяется своим премиальным дизайном. Главной особенностью этой карты стал цельнометаллический корпус, полностью выполненный из алюминия с использованием технологии CNC-фрезеровки, включая интегрированную планку с разъемами. Это необычное решение для компактных видеокарт формата Mini-ITX, которые обычно производят из пластика.

Zephyr специализируется на создании нестандартных графических решений, особенно для компактных систем. В прошлом году компания уже удивляла рынок, выпустив первую в мире RTX 4070 в форм-факторе ITX. Новинка сохраняет стандартные характеристики RTX 4070: чип AD104-250 с 5888 ядрами CUDA, базовой частотой 1920 МГц и boost-частотой 2475 МГц, а также 12 ГБ памяти GDDR6X. Несмотря на принадлежность к предыдущему поколению, эта карта всего на 16% медленнее новых моделей Blackwell.

Размеры Sakura Snow X составляют 176×127×41 мм, что соответствует требованиям Nvidia для компактных систем. Карта оснащена одним 105-мм вентилятором и, благодаря инновационной системе охлаждения, работает на 6°C холоднее предыдущей модели Sakura от того же производителя. Визуально карта представлена в двух вариантах: на рендерах она белая, а на реальных фото имеет металлический серый оттенок.

На данный момент GeForce RTX 4070 Sakura Snow X доступна исключительно на китайских торговых площадках по цене 4399 юаней (около 605 долларов). Это решение ориентировано в первую очередь на энтузиастов компактных сборок, где важны не только производительность, но и качество исполнения, а также эффективное охлаждение в ограниченном пространстве.