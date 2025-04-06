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ddr22
Зарядка в Xiaomi Mix Flip 2 не будет поддерживать 90W
Согласно новым данным, Xiaomi Mix Flip 2 сохранит 67W зарядку вопреки ранним слухам

Недавние слухи о характеристиках будущего складного смартфона Xiaomi Mix Flip 2 получили неожиданное развитие. Ранее появилась информация, что устройство с кодовым именем 25042PN24C получит поддержку быстрой зарядки мощностью 90W, аналогичной Xiaomi 15. Это вызвало ожидания, что новый флагман превзойдет оригинальную модель Mix Flip по скорости зарядки. Однако авторитетный инсайдер Digital Chat Station опроверг эти данные, заявив, что Mix Flip 2 зарегистрирован под другим кодом (2505APX7BC) и сохранит привычные 67W.

Несмотря на это, Mix Flip 2 обещает стать единственным складным смартфоном Xiaomi в 2025 году с топовыми характеристиками. Среди ожидаемых особенностей - флагманский процессор Snapdragon 8 Elite и камера с перископным зумом. Также устройство может получить ультраширокополосную беспроводную связь (UWB), используемую в iPhone для точного отслеживания в сервисе Find My. Это выделит его среди конкурентов вроде Samsung Galaxy Z Flip6.

Что касается кодового имени 25042PN24C, связанного с 90W зарядкой, оно, вероятно, принадлежит другому устройству - возможно, Xiaomi Civi 5 Pro, который может получить более емкий аккумулятор. Дизайн Mix Flip 2 также обещает быть необычным: ходят слухи об изогнутом внешнем экране, что отличает его от продуктов Samsung. Хотя скорость зарядки останется на прежнем уровне, другие характеристики должны сделать этот смартфон достойным конкурентом на рынке раскладушек.

#iaomi mix flip 2
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